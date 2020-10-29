طريقة عمل الستيك بالمقلاة

يسأل الكثير عن طريقة عمل الستيك بالمقلاة من أجل الاستمتاع بطعمها اللذيذ ولكن من خلال تحضيرها بالمنزل بدلاً من المطاعم حرصًا على سلامة المكونات ونظافة الأدوات من أجل الحفاظ على صحة أفراد الأسرة.

طريقة تحضير ستيك اللحمة للدايت

يقدم موقع المواطن طريقة عمل الستيك بالمقلاة بطريقة تبعد عن الزيوت والدهون من اجل نظام غذائي صحي لتخفيف الوزن:

المكونات

قطع لحم خاصة بالستيك. ملح. فلفل أسود. كمون. بابريكا. توم بودر. بصل بودر. مشروم. بصل.

التحضير

نجلب قطع لحم الستيك بحسب ما يكفي حاجة الأفراد ثم نبدأ في الطرق عليها بواسطة مدق اللحوم

ننثر عليها البصل والثوم البودر والكمون والفلفل الأسود ونقلبهم جيدًا يجب عدم وضع الملح الآن من اجل أن تطهى اللحم بسهولة.

ثم نحضر مقلاة نقوم رفعها على النار حتى ترتفع درجة حرارتها ونضيف مسحة زيت على قاع المقلاة ثم نبدأ في رص قطع اللحم حتى يتغير لونه.

وبعد التقليب على وجهين القطع يتم وضع نصف كأس ماء وتركها لمدة خمسة عشر دقيقة حتى يتم النضج.

ثم نخرج اللحم من المقلاة ونبدأ في وضع بصل مفروم ونبدأ في التقليب مع قطع المشروم حتى يتغير لون البصل والمشروم.

ونبدأ في سكب نصف كأس ماء ونعيد اللحم للمقلاة مرة أخرى وتترك حتى تنضج لمدة خمسة عشر دقيقة.

ثم نطفأ النار وتترك المقلاة بمحتواها لمدة خمسة عشر دقيقة حتى تمتص اللحم روائح وطعم البصل والمشروم ثم توضع في طبق التقديم وتقدم.

طريقة تحضير لحم الستيك بصوص الصويا

إن طريقة عمل الستيك بالمقلاة مع صوص الصويا يعرف بطعمه الشهي اللذيذ الذي ينال إعجاب الجميع:

المكونات

لحم ستيك. ملح. فلفل أسود. بهارات. خل. صوص صويا. زبدة. زيت.

التحضير

نحضر إناء به ملعقة من البهارات وملعقة صغيرة من الخل وملعقة فلفل أسود وملعقة صغيرة من الملح وملعقتين من صوص الصويا وملعقتين من الزبدة وملعقة زيت ثم يتم التقليب بشكل جيد.

ثم يتم وضع قطع اللحم في المكونات السابقة ويتم تقليبها بشكل جيد ثم تبقي اللحم في البهارات لمدة ستين دقيقة.

نحضر مقلاة وترفع على النار وبها ملعقة زبدة وملعقة زيت ثم توضع قطع اللحم مع تقليبها على الوجهين ثم تخرج من الزيت وترص في صينية وتدخل الفرن.

نبدأ في إحضار مقلاة ونضع بها ما أنتجه اللحم وهو ينضج ثم يضاف له كأس من الماء ونقلبه ويبقى على النار حتى يغلي ونضيف له اللحم بعد خروجه من الفرن ثم يغلف بورق فويل حراري.

يتم ضبط الفرن على درجة حرارة مائة وثمانون درجة مئوية ثم ندخل لها اللحم بالصوص وننتظر لمدة ثلاثين دقيقة حتى تنضج بشكل كامل.

ثم تخرج وتقدم بجانب بطاطس الأصابع مقلية أو خضار سوتيه مشكل أو أرز مصري أبيض.

طريقة تحضير ستيك بلحم الرومي الأبيض

هنا طريقة لعمل بفتيك بلحم الرومي ولكن بنفس طريقة عمل الستيك بالمقلاة بواسطة اللحم الأحمر:

المكونات

صدور ديك رومي. لبن. ماء. نشا. ثوم. زبدة. زيت. جبن مثلثات. ملح. فلفل أسود. بابريكا. ونجبيل. ثوم بودر. بصل بودر. كزبرة جافة. كاري.

التحضير

نحضر صينية ونضع بها ملعقة زبدة مع القليل من الزيت ونسقط بها لحوم الرومي مع التقليب حتى يتغير اللون إلى الأحمر.

ثم نخرج لحم الرومي ونضع مكانها ملعقة زبدة وملعقة ثوم مفروم أو بودر ونبدأ في التقليب ثم نسكب كوب من الحليب ونتركه حتى يصل إلى درجة الغليان ثم يضاف له كوب ماء مقلب به نشاء مع التقليب المستمر.

وعندما يغلي الخليط يوضع معه ثلاثة مثلثات من الجبن مع دوام التقليب مع مراعاة تهدئة النار حتى تذوب قطع الجبن ثم نكرر وضع اللحم الرومي في المزيج وهو صوص اللحم الرومي.

بعد مرور عشر دقائق أو خمسة عشر دقيقة يكون اللحم قد نضج يتم تقليل النار ثم يقدم اللحم بالصوص الأبيض بجانب الأرز الأبيض.

طريقة تحضير رول لحم بالبسطرمة

إن السيدات اللائي قاموا بتجربة طريقة عمل الستيك بالمقلاة أقروا بأنها طريقة سهلة وذات طعم لذيذ وشهي وخاصة إذا دمجت مع البسطرمة:

المكونات

لحم بفتيك. بسطرمة. موتزاريلا. جبن مثلثات. جبنة تركي. بهارات لحم. ملح. فلفل أسود. بطاطس. طماطم. بصل.

التحضير

نحضر قطع لحم البفتيك ويوضع عليها بصل مفروم وبهارات مثل الملح والفلفل الأسود وتبقى قطع اللحم في التتبيله لمدة ثلاثين دقيقة.

ثم نحضر بصل مفروم ونضعه محل قطع البفتيك ونقوم بتقليبه حتى يذبل ثم نأخذ البصل ونضع في وعاء الخلاط مع نصف كوب من عصير الطماطم والملح والفلفل الأسود ثم تفرم المكونات.

نحضر البفتيك ونقوم بوضع البسطرمة مع الجبن المثلثات والجبنة التركي ثم نبدأ في طي قطع البفتيك على شكل رول ونثبت الرول بالخيط ثم ترص في ورق فويل وتدخل الثلاجة لمدة ثلاثين دقيقة.

نحضر صينية وبها طبقة من حلقات البطاطس ونسكب خليط الطماطم والبصل ثم نرص قطع رولات البفتيك ثم ترفع الصينية على النار وتترك حتى تصل لمرحلة الغليان.

ثم نحضر الفرن على درجة حرارة مائة وثمانون درجة مئوية وندخل بها صينية البفتيك بالبطاطس ثم تترك لمدة ثلاثين دقيقة حتى تنضج البطاطس والبفتيك ثم تخرج وتقدم.

طريقة عمل ستيك مشوي على الجريل

بعد التعرف على طريقة عمل الستيك بالمقلاة لابد من التعرف على طريقة عمل الستيك المشوي على الجريل:

المكونات

لحم ستيك. ملح. فلفل أسود. زيت. روز ماري. زعتر. زبدة.

التحضير

يتم وضع الملح والفلفل الأسود مع القليل من الزيت على لحم الستيك وتقلب وتترك قطع اللحم في التتبيلة لمدة ثلاثين دقيقة أو خمسة وأربعون دقيقة.

ثم نحضر الجريل أو المقلاة ونضعه على النار ونضع القليل من الزيت ونبدأ في فرد قطع البفتيك وننثر عليه الروز ماري والزعتر مع ثوم مفروم مع مراعاة تقليب البفتيك على جميع الجوانب.

ثم نهدأ النار ونضع القليل من الزبدة ثم نطفأ النار ثم نضع جبنة شيدر مبشورة.

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