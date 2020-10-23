طريقة عمل الفراخ بالبصل

هل سبق لك وقمت بتجربة طريقة عمل الفراخ بالبصل بدون فرن فهي طريقة تمتاز بنكهة الدجاج الجميلة وطعمها اللذيذ الذي يتسبب في ذلك هو البصل بالإضافة إلى رائحة الوجبة الممتازة.

طريقة تحضير دجاج بالبصل

يوضح موقع المواطن طريقة عمل الفراخ بالبصل بدون فرن وهي كالآتي:

المكونات

قطع دجاج بحسب الرغبة. بصل. ملح. فلفل أسود. قرفة. طماطم. ليمون.

التحضير

نحضر قدر نضع به قطه الدجاج النظيفة وعليها ملعقتين من الخل وملعقة من الدقيق من أجل تنزيفها بشكل جيد ثم يتم غسلها بالماء.

ونحضر صينية من النوع التيفال ونبدأ في تقطيع البصل على شكل شرائح ونرص قطع الدجاج وعليها.

ثم نقوم بفرم بصلة أخرى بشكل ناعم جدًا ثم يتم سكب معجون الطماطم وننثر ملعقة من الفلفل الأسود والملح وعصير ليمونة قرفة.

ثم نبدأ في تقليب المكونات ودمجها مع الدجاج بشكل جيد حتى تغمس قطع الدجاج في هذه التتبيلة.

ثم نضبط الفرن على درجة حرارة مائة وثمانين درجة مئوية ثم نضع بها الصينية لمدة ربع ساعة حتى يتغير لونها للأحمر.

طريقة تحضير كباب الحلة بالدجاج والبصل

من أفضل أشكال طرق تحضير الدجاج هي طريقة عمل الفراخ بالبصل بدون فرن ونفس طريقة كباب الحلة:

المكونات

دجاج على شكل قطع. بصل. فلفل أخضر. طماطم. ملح. فلفل اسود. بهارات خاصة بالدجاج. مكعب مرقة دجاج

التحضير

نحضر قدر ونضع به قطع الدجاج مع التقليب حتى يتغير لونهم.

ثم نبدأ في وضع البصل المفروم مع القليل من الزيت ونبدأ في التقليب حتى يتغير لون البصل إلى اللون الأحمر.

ثم نسكب الخضار والبهارات مثل الملح والفلفل الأسود ثم نسكب كوبين من الماء ونضع بها مكعب مرق الدجاج.

وبعد تمام النضج للخضار والدجاج يتم لإحضار قطعة فحم ونشغلها ونضعها في ورق فويل.

ثم نضعها على الدجاج والخضار بعد رفعهم من على النار ووضعه في طبق التقديم ثم نغلفها حتى تأخذ من رائحة الفم المشتعل.

طريقة تحضير صينية دجاج بالبصل للدايت

المكونات

فراخ مقطعة. بصل. طماطم. ملح. فلفل اسود. كمون. كزبرة جافة. ورق لورى.

التحضير

يتم جلب قطع الدجاج التي تكفي الأسرة وبحسب الرغبة ثم نبدأ في تنظيفها بالماء والخل والليمون.

ثم نضع الدجاج في إناء وننثر عليه ملعقة من الكمون والفلفل الأسود والبصل المفروم وورق اللورى والكزبرة الجافة وملح.

نحضر صينية ونضع بها الدجاج المتبل وترفع على النار ثم يوضع غطائها عليها وكل فترة يتم التقليب وعندما تبدأ في مرحلة الغليان يتم تهدئة النار وتترك لمدة خمس دقائق للغليان.

ثم نعمل على تشغيل الشواية الخاصة بالفرن ونضع صينية الدجاج أسفلها وتترك حتى يتغير لونها إلى اللون الأحمر.

كيفية عمل صدور دجاج بكريمة البصل

إن طريقة عمل الفراخ بالبصل بدون فرن وتقليبها في كريمة البصل أقر الكثير بأنها وجبة لذيذة وسهلة التحضير:

المكونات

صدور دجاج. بصل ماء. لبن بارد. نشاء. زيت. سمن. بقدونس. ورق لورا. سكر. جوز الطيب. ملح. فلفل أسود.

التحضير

يتم إحضار مقلاة نضع بها صدور الدجاج المخلية ونضع عليها ملعقة الفلفل الأسود وجوز الطيب وملعقة من السمن أو الزيت ثم يتم تقليب الدجاج حتى يتغير لونه إلى اللون الأحمر أو الأصفر.

نحضر مقلاة أخرى أو ممكن يتم إزالة الدجاج واستخدام نفس المقلاة ثم نضع بها ملعقة زبدة وبصل مفروم ومعلقة كبيرة سكر وورق لورا وملح وفلفل أسود وتبدأ في التقليب حتى يتغير لون البصل والسكر إلى اللون البني.

ثم نضيف كوب ماء ومكعب مرق دجاج وبقدونس وشبت مقطعين وتترك على النار حتى تمام الغليان.

نحضر كوب حليب بارد ونمزج معه نشاء ويسكب على المرق مع التقليب منعًا من التكتل ثم نسقط الدجاج مرة أخرى وتهدأ النار وتترك لتغلي مع مراعاة تغطيتها.

طريقة تحضير كفتة الدجاج بالبصل

هنا طريقة أخرى لعمل الكفتة وهي طريقة عمل الفراخ بالبصل بدون فرن ولكن في شكل أصابع وهي كالآتي:

المكونات

صدور دجاج. بصل. شبت. كزبرة. بقدونس. ملح. بهارات. قرفة. زنجبيل. كمون. بيض. بقسماط.

التحضير

نبدأ في وضع قطع الدجاج ويفضل تكون صدور في كبة الفرم لنحصل على لحم دجاج مفتت.

ثم أثناء الفرم توضع بصل وشبت وبقدونس وكزبرة ويتم الطحن بشكل جيد على سرعة عالية.

ثم نضع الملح والبهارات والقرفة والزنجبيل البودر والكمون ويتم العجن بشكل جيد باستخدام اليد.

ثم تدخل الثلاجة لمدة ثلاثين دقيقة ثم يتم تشكيلها بعد مرور هذه الفترة على شكل كرات أو أصابع.

ثم نحضر طبق به كوب دقيق وطبق آخر به بقسماط وطبق به بيضة مخفوقه ثم نبدأ في وضع أصابع الكفتة بالدقيق صم البيض ثم البقسماط.

في نفس الوقت نحضر مقلاة بها زيت غزير يغلي ويتم وضع أصابع الكفتة بها تقلب حتى تأخذ اللون الأحمر أو الذهبي الجميل.

طريقة عمل دجاج محشي بالبصل والخضار

المكونات

دجاجة. جزر. بروكلي. بطاطا. بصل. كوسا. طماطم. فلفل أخضر. رأس ثوم. بصل. بهارات دجاج. ملح. أكياس حرارية. ماء. مكعب مرق دجاج.

التحضير

يتم إحضار جميع الخضراوات تقسيمها إلى مكعبات وحلقات أما بالنسبة للطماطم فيحبذ يكون حجمًا صغير حتى يسمح بوضعها كما هي بداخل الدجاجة بدون تقطيع.

ثم يتم نثر الملح والزعتر ويتم التقليب ثم نحضر الدجاجة النظيفة ونبدأ في وضع هذا الخضار بداخلها بالإضافة إلى فرم بصل ورأس ثوم وتقليبها مع الحشو.

ثم يتم تغليف الدجاجة بطبقة من الزبدة وتدخل في كيس الفرن وتغلق جيدًا ثم باستخدام شوكة يتم عمل فتحات صغيرة بداخل الكيس منعًا من تصاعد البخار وانفجار الكيس.

ثم توضع في ماء بالقدر وتترك حتى تخلي وتنضج.

ثم تدخل الفرن على درجة حرارة متوسطة تصل إلى مائة وعشرون درجة مئوية ولابد من إخراجها من الكيس ليأخذ لونها اللون الأحمر بشكل مباشر.

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