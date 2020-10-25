طريقة عمل الكبسة الدجاج

الكبسة أحد الأطعمة التي تشتهر بها المملكة العربية السعودية بسبب طعمها اللذيذ لذلك يسأل الأفراد الأجانب عن طريقة عمل الكبسة الدجاج لأنها وجبة من بتناولها مرة يعجب بها ويريد أن يكرر تناولها.

طريقة تحضير كبسة الدجاج بقدر الضغط

يقدم موقع المواطن طريقة عمل الكبسة الدجاج من خلال الخطوات الآتية:

المكونات

أرز بسمتي. بصل. زيت نباتي. مرق دجاج. قرفة. ورق غار. هيل. بهار مسمار خشن. دجاج. فلفل أسود. ملح. كزبرة مجففة مطحونة. بهارات مشكلة. كركم. زنجبيل. ثوم. لومي أسود. فلفل حار.

التحضير

نحضر قدر الضغط ثم نضيف له ملعقتين زيت نباتي وننزل بالبصل المفروم ونرفع القدر على النار ونبدأ في تقليب البصل حتى يتغير لونه.

ثم نبدأ في وضع البهارات بكاملها ثم نبدأ في التلقيب وإضافة قطع الدجاج ونستمر في التحريك حتى يتغير لون الدجاج.

وهنا يفضل وضع ثلاث أكواب ماء ونعيد التقليب ونغلق غطاء القدر ويترك حتى نضع الدجاج لمدة عشر دقائق من بعد سماع صفير القدر.

ثم نزيل الدجاج من القدر ونضع عليه طبقة من معجون الطماطم ثم نضع بدلاً من الدجاج الأرز النظيف والمتروك في ماء ساخن لمدة نصف ساعة.

ثم نغلق القدر مرة أخرى وننتظر لمدة شعر دقائق من بعد سماع صفير القدر.

أما بالنسبة للدجاج فيدخل في الفرن تحت الشواية من أجل تحول لونه إلى اللون الأحمر القاتم ثم يخرج ويوضع على وجه الأرز الناضج في أطباق التقديم.

طريقة تحضير كبسة الدجاج بالباذنجان

هل سبق لك وقمت بتناول وجبة مصنوعة على طريقة عمل الكبسة الدجاج ولكن مضاف لها الباذنجان إذا كانت الإجابة بلا فعليك اتباع التالي:

المكونات

أرز بسمتي. دجاج. بهارات مشكلة. فلفل أحضر. طماطم. صلصة طماطم. بصل. ملح. باذنجان. فلفل أسود. بهار مسالا. زيت زيتون. ثوم مفروم. زنجبيل.

التحضير

نحضر قدر نضع به البصل ونبدأ في التقليب حتى يذبل مع مراعاة عدم وضع اي مادة دهنية.

ثم نضع البهارات والملح بحسب الغربة ونسكب الطماطم والفلفل الأخضر المقطع ونستمر في التقليب حتى الاستواء.

ثم نضع قطع الدجاج النظيفة مع ملعقتين من صلصة الطماطم ثم نقلبهم جيدًا مع مراعاة وضع غطاء على القدر ثم يبقوا على النار حتى تمام النضج.

نحضر مقلاة ونضع بها القليل من زيت الزيتون ونبدأ في تحمير الباذنجان حتى يتغير لونه ويصبح اللون الذهبي.

ثم نبدأ في طهي الأرز البسمتي بعد أن يتم وضعه في ماء ساخن لمدة تتراوح بين ربع ونصف ساعة ثم يرفع على النار وقبل أن يتم النضج يتم رفعه من على النار.

نحضر قدر ونضح به طبقة أولى من الأرز ثم طبقة من الباذنجان ثم قطع الدجاج ثم طبقة باذنجان وأخيرًا طبقة أرز.

ثم يوضع غطاء القدر على فوهة القدر ويبقي على نار بسيطة لمدة عشرون دقيقة حتى يتم النضج.

كبسة دجاج خضراء

إن طريقة عمل الكبسة الدجاج وـصنيعها بالشكل والبهارات التي تجعل لونها أخضر هي ابتكار جديد لابد من تجربته من خلال الآتي:

المكونات

دجاج. بصل. فلفل أخضر. بهارات. قرنفل. ورق غار. قرفة. هيل. فلفل أسود. زبدة. زيت. مرق دجاج مكعبات. أرز بسمتي. كزبرة وبقدونس أخضر. لون طعام اخضر. ماء. ماء ورد.

التحضير

نحضر قدر نضع به القليل من الزيت والزبدة ثم يوضع الفلفل أسود والثوم مع التقليب يفضل أن تكون البهارات في صورة حبوب ثم نضع قطع الدجاج بعد تنظيفها.

وعندما يتغير لون الدجاج من خلال التقليب المستمر لها على النار يتم سكب البصل المفروم والفلفل الأخضر المقطع ويستمر التقليب ثم نستكمل وضع باقي البهارات ومكعب مرق الدجاج والملح.

ثم نحضر الكزبرة والبقدونس بعد تركها في ماء لفترة وجيزة وتضاف إلى الدجاج ثم نضع كوبين من الماء المغلي ويغطى القدر ويترك على نار بسيطة حتى تمام نضج الدجاج.

نبدأ في إزالة الدجاج ووضعه في صينية في الفرن للتحميص حتى يتغير لونه للأحمر أما بالنسبة للمرق فيتم تصفيته من البهارات التي تكون في شكل أوراق وحبوب.

نحضر قدر نضع بها ملعقة كبيرة سمن ونضيف ماء البقدونس والكزبرة ويقلب جيدًا على نار متوسطة ثم ننزل بالأرز في هذه الماء ويفضل أن يكون الأرز قد ترك في ماء ساخن لمد ثلاثين دقيقة.

ثم يتم وضع مقدار مناسب من مرق الدجاج على الأرز مع وضع قطرتين من لون الطعام الأخضر والتقليب حتى يمتزج اللون مع الأرز ويبقي على نار مرتفعة حتى تجف ماءه ثم تهدأ النار ويترك لمدة خمس دقائق حتى تمام النضج.

مع اقتراب حالة نضج الأرز يتم نثر قطرات ماء الورد مع الهيل والقرفة ثم يتم تقديم الأرز مع الدجاج ومن الممكن نثر الشطة.

طريقة تحضير الكبسة بالبرغل

جميعنا يعتاد على طريقة عمل الكبسة الدجاج بأرز البسمتي ولكن الآن سوف نستخدم البرغل بدلاً من الأرز:

المكونات

دجاج. برغل أسم. بصل. ثوم. طمطم. عصير طماطم. فلفل حار. زيت. لوز وصنوبر. هيل. قرفة. فلفل أسود. ورق غار. ليمون أسود. قرنفل. كمون. كزبرة. لومي. كركم. ملح.

التحضير

نحضر قدر ونضع به مقدار مناسب من الماء ونسقط به الدجاج النظيف مع بهرات الدجاج مثل الكمون والملح والفلفل الأسود ثم يترك حتى الغليان ثم نبدأ في إزالة الدجاج وما ينتج عن الغليان من رغوة.

نحضر مقلاة ونضع بها القليل من الزيت وننزل باللوز والصنوبر مع التقليب حتى يتغير لونهم ثم نزيل المكسرات المقلية وتترك جانبًا.

ثم نحضر قدر آخر ونضع به زيت تحميص المكسرات وننزل بالبصل المفروم وملح ونقلب حتى يذبل لون البصل ثم نضع الثوم المهروس ونقلب ثم نضيف الطماطم المفرومة ورب الطماطم مع التقليب المستمر.

قم نبدأ في تغطيه القدر ويبقى على النار حتى تمام النضج ثم نضع بهارات الكبسة وهي هيل وقرنفل ولومي وورق غار وملح وفلفل شطة مع دوام التقليب ثم نعيد الدجاج مرة أخرى للقدر ويغطى القدر لمدة ربع ساعة.

بعد نضج الدجاج يتم وضعه في الفرن ونثر على وجه بهرات الكبسة والهيل والقرفة والملح ويترك حتى يأخذ اللون الأحمر.

ثم نحضر قدر الكبسة ونضع به البرغل الأسود الخشن ثم يسكب عليه مرق الدجاج بالمقدار المناسب ثم يرفع القدر على نار عالية ويترك حتى ينضج ثم يوضع البرغل في طبق التقديم بجانب الدجاج.

شارك الخبر