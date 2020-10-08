طريقة عمل الكريم كراميل الجاهز

يعتبر طريقة عمل الكريم كراميل الجاهز من أطباق الحلويات فهو يباع جاهز في الأسواق على هيئة علب في السوبر ماركت ومن الممكن أن تقوم الأم بتجهيزه فهو مزيج من البيض والسكر.

الكريم كراميل من الحلويات المميزة

يعشق الأطفال الكريم كراميل لأنه من الحلويات التي تقدم باردة وتعطي طاقة في فصل الصيف يعشقه الأطفال وتقدمه ربات البيوت في الجو الحار حيث يقدم بارد ليعطي برودة للجسم

يمكن أن يستخدم الكريم كراميل في العديد من الحلويات كحشوة للبسبوسة وحشوة الكنافة وسيذكر لنا موقع المواطن طريقة عمل الكريم كراميل بأنواعه سواء بكيكة أو جاهز دون إضافات

طريقة الكريم كراميل الجاهز

المقادير

فنجانان من الماء. ربع كوب من اللبن. كيس جاهز من الكريم كراميل.

طريقة العمل

نقوم بإحضار إناء ثم نضع فيه فنجانان الماء وربع كوب الحليب ونفرغ فيه كيس الكريم كراميل الجاهز.

ثم نقوم بوضع الإناء على النار مع التقليب.

عند تمام الغليان نستمر في التقليب حتى يتماسك.

ثم نقوم بوضع الكياس التي تكون داخل كيس الكريم كراميل الجاهز.

نفرغها في أطباق من الزجاج ثم نقوم ونضع في كل طبق قليل من خليط الساخن.

على حسب الرغبة في ملئ الطبق.

نتركه أن يبرد على سطح المطبخ ثم نقوم بوضعه في الثلاجة حتى يتماسك.

اتركه في الثلاجة لا يقل عن ست ساعات.

بعد أن يبرد تمامًا ويتماسك قوم بقلب الطبق على الكريم كراميل على طبق مسطح.

وقدمه وهو بارد.

طريقة الكريم كراميل الجاهز

المقادير

كيسان من الكريم كراميل الجاهز ثلاثة أرباع فنجان من لبن البودرة أربعة فناجين من الماء

طريقة العمل

قومي بإحضار قالب من التيفال غويط وضعي فيه كيسان الكريم كراميل جاهز ومع إضافة لبن البودرة.

قلبي المكونات على نار هادئة بمعلقة خشبية.

يوجد بالكيس أكياس سكر مكرمل قم بتفريغها في الأطباق في بولات صغيرة من الزجاج.

بعد غليان المزيج ويتم التسوية حتى يثقل.

اغلق النار وقم بصبه في الأطباق التي تحتوي على الكريم كراميل.

دعها تبرد ثم قم بوضعها في المبرد حتى تتجمد

ثم قم بتقديمها ورشها بجوز الهند ليعطي مزاق طيب.

طريقة الكريم كراميل الجاهز بالبسكوت

المكونات

كيس من بسكوت الشاي. كيسان من الكريم كراميل. فنجانان من الحليب الجاموسي كامل الدسم. كريمة خفق جاهزة. عشرين جرام من النسكافية كلاسيك. ربع فنجان من الماء.

طريقة العمل

في العجان الكهربائي قومي بوضع علبتان الكريمة الجاهزة مع اللبن الجاموسي مع كيسان الكريم كراميل.

قومي بوضع القهوة الكلاسيك في الماء ثم بوضع البسكوت معها وتكسيره وتقليبه حتى يكون طري.

قومي بوضع الخليط في صينية من التيفال.

اتركي الصينية في المبرد حتى تتبرد قليلاً.

إخرجيها بعد تتماسك ويكون سهل تقطيعها ثم قومي بتقطيعها.

طريقة الكريم كراميل الجاهز بكيك الكاكاو

الطريقة

قومي بعمل كيكة مضاف إليها الكاكاو بالطريقة المعروفة العادية. علبة من الكريم كراميل المجهز عبارة عن بودر. عشرون جرام من السكر الأبيض الناعم. فنجان لبن بقري.

طريقة العمل

قومي بإحضار طبق من البايركس الزجاجي.

قومي بتقطيع الكيك إلى قطع صغيرة جداً أشبهه بالفاتفيت في طبق البايركس.

قومي بإحضار العجان الكهربائي ثم ضعي فيه اللبن البقري مع كيس الكريم كراميل مع السكر الأبيض الناعم وكمية من الكيك المفتتة.

يتم ضرب المكونات جميعها في العجان حتى يكون خليط متماسك.

يتم تقليب المكونات مع بعضها.

قومي بتسوية العجين حتى يثقل فهذا دليل عل انه تم سواه.

بعد التسوية قومي بصب الكريم كراميل في قالب وضعه في الثلاجة.

بعد ذلك قومي بإخراجه ثم قلبية إلى مثلثات صغيرة.

يتم تقطيع ويزين الكريم كراميل بالكيكة المتبقية.

طريقة عمل كيكة الكريم كراميل الجاهز

تعتبر كيكة الكريم كراميل من أفضل أنواع الكيكات التي يعشقها الأطفال والكبار تتميز بمزاق حلو ممكن أن تقوم الأم بتقديمها لضيوف من ضمن أطباق الحلويات المتنوعة الجديدة يمكنك تزينها بالكراميل أو الشوكولاتة.

وقبل أن نعرف طريقة عمل كيكة الكريم كراميل يمكنك معرفة القيمة الغذائية فيها

الماء ثمانية عشر وسبعة وخمسون جرام.

الطاقة ثلاثمائة تسعة وتسعين جرام.

البروتين ثلاثمائة ثلاثة وستون جرام.

الدهون خمسة عشر وثلاثة وتسعون جرام.

الكربوهيدرات ستون جرام.

الألياف ثلاثة واثنا عشر جرام.

هذا الطبق يكفي لخمس أفراد.

المقادير

فنجان من السكر الأبيض للكراميل.

المقادير

ثلاث بيضات من الدجاج الكبير. ثلاثة أرباع من السكر الأبيض الناعم. ثلاث أرباع من الفنجان لبن البودر. فنجانان من اللبن البقري. ربع ملعقة فانيلا.

مقادير الكيكة

خمسة جرام من الملح. خمسة جرام من البيكنج بودر. فنجان وربع من الطحين الأبيض. خمسة جرام من الصودا. ثلاثة أرباع من فنجان السكر الناعم. نصف فنجان من زيت الذرة. عشرون جرام من الكاكاو الأسود المطحون. عشرة جرام من الفانيلا.

طريقة العمل

نقوم بعمل كيكة نقوم بتشغيل درجة حرارة الفرن عند مائة وثمانون درجة قبل البدء في العمل.

ضعي كل مقادير الكيكة في عجان كهربائي وقومي بخفقهم عشر دقائق.

قومي بصب العجين في صينية من التيفال.

بعد عمل الكيك قومي بتفتيته حتى يبقى شبة مطحون.

قومي بعمل الكراميل بتسخين السكر وحرقة.

قومي بوضع طبقة من الكيك المفروم وطبقة من الكراميل وطبقة من الكيكة.

ضعيه في الثلاجة حتى يبرد ويتجمد.

ثم قومي بإخراجه وتقطيعه وتزينه.

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