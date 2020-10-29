طريقة عمل الكوكيز بالشوكولاته

نبحث السيدات عن معرفة طريقة عمل الكوكيز بالشوكولاته من أجل صنعها وتقديمها لأطفالها كنوع من الحلوى بدلاً من شراء الحلوى المجهولة المصدر ومن أجل التأكد من سلامة مكونات الكوكيز المنزلية.

طريقة تحضير كوكيز الشيكولاته

وضح موقع المواطن للسيدات اللائي يسألن عن طريقة عمل الكوكيز بالشوكولاته هذه الطريقة السهلة والتي تكون في متناول تطبيق الجميع لها:

المكونات

دقيق. سكر بني. سكر أبيض. زبدة بدرجة حرارة الغرفة. بيضة. ملح. فانيلا. بيكربونات الصودا. خل. شوكولاتة شيبس.

التحضير

في إناء العجان نبدأ في وضع كوب من الزبدة السائلة بدرجة حرارة الغرفة مع كوب من السكر البني وربع كوب من السكر الأبيض مع تمام المزج حتى نحصل على قوام كريمي لين.

ثم بشكل تدريجي نبدأ في وضع بيضة تلو الآخر بمقدار بيضتين مع ملعقة صغيرة من الخل مع مراعاة الاستمرار في المزج ثم نبدأ في إضافة ثلاث أكواب دقيق بشكل تدريجي.

ومع استمرار العجن يضاف الملح وبيكربونات الصودا والشكولاتة السائلة مع التقليب الدائم حتى نحصل على عجين لين يسهل تشكيله.

ثم نبدأ تشكل العجين لكرات صغيرة تشبه كرات الأيس كريم ثم ترص في صينية بها طبقة رقيقة من الزيت.

ثم تدخل الفرن على درجة حرارة مائة وثمانون درجة مئوية والمسخن مسبقًا وتترك حتى النضج بعد ثلاثة عشر دقيقة.

طريقة تحضير الكوكيز بالشيكولاته والشوفان

لأن بعض الأشخاص لديهم حساسية القمح ومشتقاته فمن الممكن تطبيق طريقة عمل الكوكيز بالشوكولاته ولكن بالشوفان بدلاً من الدقيق وهي كالآتي:

المكونات

شوفان شوفان ناعم. سمسم. قرفة. زبدة فول سوداني. عسل. زيت.

التحضير

نحضر إناء ونضع به كوب من الشوفان العادي مع ثلث كوب من الشوفان المطحون بشكل ناعم مع ثلاث ملاعق كبيرة سمسم مطحون وملعقة كبيرة سمسم خشن وملعقتين كبيرتين قرفة.

ومع التقليب الجيد يتم إضافة ملعقتين من زبدة الفول السوداني مع ملعقة كبيرة عسل وربع كوب زيت نباتي مع مراعاة دوام الخفق بشكل جيد حتى نحصل على خليط لين ومتجانس.

نحضر الفرن على درجة حرارة مائة وثمانون درجة مئوية ثم نحضر صينية بها مسحة رقيقة من الزيت ويوضع بها الكوكيز بأشكاله الكثيرة بحسب الرغبة ثم يدخل الفرن لمدة خمس دقائق حتى تمام النضج.

ثم يخرج وينثر عليه الشيكولاته والسمسم الصحيح ثم يقدم.

طريقة تحضير الكوكيز بالمانجو والشيكولاته

أقرت الأمهات أنهم تجربتهم لـ طريقة عمل الكوكيز بالشوكولاته والمانجو نالت أعجاب الصغار والكبار لدى أسرهم لذلك يجب تجربتها من خلال الآتي:

المكونات

دقيق. زبدة. شيكولاته بالمانجو. سكر. بيض. تانج بطعم المانجو. سكر بودر.

التحضير

يتم كسر بيضة كبيرة في طبق من اجل تقليبها ومزج الزلال مع الصفار ثم نضعه في إناء الخلط ونضع معه الزبدة بمقدار ستين جرام مع أربعين جرام سكر ثم نبدأ في التلقيب حتى يذوب السكر.

وبشكل تدريجي يتم وضع مائة جرام من الدقيق مع خمسة جرام من بودر تانج بالمانجو ما خمسين جرام من شوكولاتة بالمانجو مبشورة بشكل خشن مع استمرار التقليب.

نحضر ورق الزبدة ونبدأ في فرد الخليط عليه ثم نطوى الورق في شكل أسطواني يمثل رول ويوضع في الفريزر لمدة ربع ساعة حتى يتجمد ثم يخرج ويقطع الرول على شكل أجزاء.

ثم نحضر صينية وبها ورق زبدة ويتم وضع الكوكيز بها ثم إدخاله الفرن الساخن بشكل مسبقًا والذي قمنا بضبطه على درجة حرارة مائة وثمانون درجة مئوية ثم ننتظر ربع ساعة حتى ينضج.

وعقب خروجه من الفرن يتم تركه حتى يفقد حرارته ثم نبدأ في نثر السكر البودر والتانج البودر على وجه ثم يقدم.

طريقة تحضير كوكيز بالحليب

المكونات

نشاء ذرة. حليب مكثف. زبدة. سكر بودر.

التحضير

في إناء العجان يتم وضع كوبان من نشا الذرة بشرط أن يكون مقدار الكوبان لا يزيد عن مائتي وخمسون جرام مع مائتي جرام حليب مكثف محلى ونبدأ في التقليب حتى تمام الامتزاج.

ثم يضاف خمسة وثمانون جرام زبدة سائلة ونستمر في الخفق وعند الحصول على عجين لين وممزوج بشكل جيد يتم وضع العجين في شكل كرة كبيرة وتدخل الثلاجة وتبقي لمدة خمسة عشر دقيقة.

ثم نبدأ في تحضير الفرن عن طريق ضبطه على مائة وثمانون درجة مئوية ونحضر صينية نضع في قاعها ورق زبدة ونرص بها كرات من عجين الكوكيز ثم تدخل الفرن وتترك لمدة اثني عشر دقيقة حتى النضج.

ثم تخرج بعد تمام النضج ويتم وضع الشوكولاتة السائلة عليها الوجه في شكل خيوط مع نثر السكر البودر على الوجه بعد الشوكولاتة.

طريقة تحضير كوكيز للدايت

يبحث الأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية لتخفيض الوزن عن نوع حلوى لا تتسبب في زيادة الوزن فيجدون طريقة عمل الكوكيز بالشوكولاته السوداء أو بدونها ولكن بالموز:

المكونات

موز. شوفان. قرفة. زبيب. عسل.

التحضير

بشكل جانبي يتم فرم ثمرتان من الموز.

ثم نضيف في إناء كوب من الشوفان مع ملعقة كبيرة من العسل الأبيض مع ملعقة من القرفة ومقدار الموز المفروم ويتم المزج بشكل جيد حتى حصل على مزيج لين ومتجانس.

ثم نحضر صينية ونضع بها ورق زبدة أو ورق سيلكون ويتم تشكيل العجين بحسب الرغبة ثم يرص في الصينية.

ونبدأ في إدخال الصينية في الفرن المحضر بشكل مسبق على درجة حرارة مائة وثمانون درجة مئوية وتترك الصينية لمدة خمسة عشر دقيقة حتى تمام النضج.

ثم تخرج الصينية وتترك حتى تفقد حرارتها ونبدأ في نثر الزبيب عليها من الممكن قبل النضج التام بداخل الفرن يمكن تثبيت الزبيب على وجه الكوكيز منعًا من احتراقه من بداية النضج.

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