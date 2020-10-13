طريقة عمل الكيكة الاسفنجية العادية

دائمًا يبحث الكثيرون عن طريقة عمل الكيكة الاسفنجية العادية حيث أنها تعد من أنواع الكيك الهشة والتي يحبها الكثيرون لأنها لذيذة جدًا وهشة، كما أن جميع مكوناتها تتميز بالسهولة والبساطة.

طريقة عمل الكيكة الاسفنجية العادية

المكونات

اثنين كوب من الدقيق الأبيض. ½ كوب من السكر. ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكنج صودا. 2 ملعقة صغيرة الحجم من البيكنج بودر. ¼ كوب من الحليب. ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا. ثلاثة بيضات. ¼ كوب من الزبدة.

طريقة التحضير

سوف يقوم موقع المواطن بتوضيح طريقة عمل الكيكة الاسفنجية العادية .

بتوضيح . نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة تكون حوالي 200 درجة مئوية.

ثم نقوم بإحضار إناء ويوضع به البيكنج بودر والدقيق والبيكنج صودا والملح ويتم تقليب المكونات مع بعضها بطريقة جيدة.

ثم نقوم بإحضار إناء آخر ونضع به البيض والسكر والفانيليا ويتم خلطهم بطريقة جيدة باستخدام المضرب الكهربائي لكي يتم الحصول على قوام كريمي.

ثم يتم وضع الزبدة والاستمرار في الخفق حتى تمتزج المكونات مع بعضها، ثم نقوم بإضافة خليط الدقيق بشكل تدريجي والحليب مع الخفق كي نحصل على عجينة الكيك.

ثم نقوم بإحضار صينية يتم دهنها بالزبدة، ويتم رشها بالدقيق.

نقوم بسكب الخليط في الصينية ويتم وضعها في الفرن لمدة 30 دقيقة كي تنضج الكيكة.

طريقة عمل الكيكة الاسفنجية العادية بالشوكولاتة

المكونات

½ كوب من الدقيق. كوب واحد من الزبدة اللينة. كوب واحد من السكر. كوب واحد من الحليب. أربع بيضات. ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا السائلة. ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الكاكاو الخام. ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكنج باودر.

للتزيين

¾ كوب من السكر البودرة. ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الزبدة. ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الكاكاو الخام. ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الحليب.

طريقة التحضير

نقوم بإحضار إناء ويوضع به السكر والزبدة، ثم يتم خفق المكونات بطريقة جيدة لكي يتم الحصول على قوام كريمي وهش.

ثم نقوم بإضافة البيض والفانيليا بشكل تدريجي مع الاستمرار بالخفق.

ثم نقوم بإضافة الحليب، ثم يضاف الدقيق والكاكاو والبيكنج بودر ونخلطهم بطريقة جيدة لكي يتم الحصول على خليط الكيك.

ثم نقوم بإحضار اثنين صينية متساوية ونقوم بدهنهم بالزبدة، ثم نقوم برشهم بالدقيق ونقوم بصب خليط الكيك فيهم.

يتم وضع الصواني بالفرن الساخن على درجة حرارة 200 درجة مئوية وتترك الصواني بالفرن لمدة 30 دقيقة تقريبًا.

ثم نقوم بإحضار كريمة التزيين ونقوم بخفق الزبدة بطريقة جيدة حتى يتم الحصول على قوام كثيف.

ثم نقوم بإضافة الحليب والسكر مع الخفق بطريقة جيدة، ثم يتم إضافة الكاكاو مع الخفق لكي يتم الحصول على قوام كريمي.

وبعد أن يبرد الكيك نقوم بدهن واحدة منهم بنصف كمية الكريمة.

ثم يتم وضع الكيكة الأخرى فوقها ونقوم بدهنها بباقي الكريمة من الخارج.

طريقة عمل الكيكة الاسفنجية العادية بالموز

المكونات

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من القرفة المطحونة. ¼ كوب من الدقيق. ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج بودر. ½ ملعقة صغيرة الحجم من الملح. ملعقة واحدة صغيرة الحجم من بيكربونات الصودا. ¾ كوب من اللبن المكثف. ½ كوب من السكر المطحون. ½ كوب من الزبدة. ثلاث حبات من الموز. ½ كوب من الماء. اثنين بيضة كبيرة الحجم. ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا السائلة. ⅓ كوب بندق مجروش.

طريقة التحضير

نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة حوالي 180 درجة، ثم نقوم بوضع الزبدة والسكر بالخلاط الكهربائي ونقوم بخلطهم بطريقة جيدة لكي يتم الحصول على قوام هش.

ثم يتم إضافة كل من الفانيليا والبيض والاستمرار في الخفق حتى تتداخل كل المكونات مع بعضها.

ثم نقوم بإضافة اللبن المكثف والموز المهروس والماء ونقوم بخلط المكونات مع بعضها كي تمتزج بطريقة جيدة.

ثم نقوم بخلط الدقيق والبيكنج بودر والبيكنج صودا والملح والقرفة ونقوم بتقليب المكونات مع بعضها بطريقة جيدة.

وبعد ذلك يتم وضع خليط الدقيق لخليط السكر والموز ونقوم بخلطهم مع بعضهم.

ثم يتم إحضار صينية تكون على شكل دائري ويتم دهنها بالزبدة ونقوم برش كمية دقيق بها.

ثم نقوم بوضع الخليط بها ونرش البندق على الوجه وتوضع الصينية بالفرن لمدة عشرين دقيقة تقريبًا أو حتى تنضج الكيكة، ثم يتم تقطيعها وتقدم بعد ذلك.

طريقة عمل كيكة الغابة السوداء

المكونات

½ كوب من السكر. 4 حبات من البيض. ¼ كوب من السمن. ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الفانيليا. ملعقة ونصف من البيكنج بودر. ثمانية ملاعق من اللبن البودرة. اثنين كوب من الدقيق. ½ كوب من الكاكاو البودر. كريمة خفق. صوص شوكولاتة. ½ كوب من الماء.

طريقة التحضير

بعد أن تعرفنا على طريقة عمل الكيكة الاسفنجية العادية فيجب أيضًا أن نتعرف على طريقة عمل كيكة الغابة السوداء وذلك عن طريق خلط السمن والسكر والفانيليا والبيض مع بعضهم بطريقة جيدة.

فيجب أيضًا أن نتعرف على طريقة عمل كيكة الغابة السوداء وذلك عن طريق خلط السمن والسكر والفانيليا والبيض مع بعضهم بطريقة جيدة. ثم يضاف لهم الشوكولاتة والحليب والماء وتقلب المكونات مع بعضها كي تتجانس.

ثم يتم إضافة هذا الخليط السابق للبيكنج بودر والدقيق المنخول مع التقليب بطريقة جيدة ونقوم بوضع الخليط بصينية تكون مدهونة بالزيت.

ثم يتم وضع الصينية بالفرن على درجة حرارة 180 درجة وتترك لمدة 60 دقيقة تقريبًا.

ثم يتم إخراجها من الفرن ويضاف لها الصوص والكريمة وبعد ذلك يتم تقديمها.

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