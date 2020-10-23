طريقة عمل الوافل المقرمش

وجبة الوافل هي وجبة يحبها الجميع وتبتكر الأمهات في طريقة عمل الوافل المقرمش ليصبح نفس الطعم الخاص بالمطاعم لكي يستمتع به الكبار والصغار ويستفاد أجسامهم من العناصر الغذائية التي توجد به.

طريقة تحضير الوافل المقرمش بالدجاج

قدم موقع المواطن طريقة عمل الوافل المقرمش بالدجاج كوجبة سريعة التحضير وسهلة الهضم:

المكونات

قطع دجاج صدور. ملح. فلفل أسود. بابريكا. لبن. زيت زيتون. دقيق. بهارات دجاج. عجينة وافل. زيت. رمان. بصل. عسل. ثوم بودر. ليمون.

التحضير

نحضر إناء عميق وضع به قطع الدجاج المقطعة وينثر عليها ملعقة من الملح وملعقة من الفلفل الأسود وملعقة بابريكا وبهارات دجاج ثم تترك في الثلاجة من الليل وحتى الصباح الباكر من أجل التتبيل بشكل جيد.

ثم تخرج من الثلاجة ونضع الدجاج مع كوب دقيق ثوم بودر ويتم الخلط بشكل جيد حتى تتمسك الخلطة بقطع الدجاج.

نحضر مقلاة ونضع كمية زيت كثيرة وترفع على النار حتى تمام الغليان ونبدأ في قلي أصابع الدجاج ثم تترك جانبًا.

في ماكينة صناعة الوافل يتم وضع عجين الوافل حتى تنضج.

ثم نخرجها ويتم تقسيمها إلى أشكال مربعات وتقدم بجانب الدجاج ولابد من نثر حبوب الرمان والبصل الأخضر مع صوص العسل المكون من معلقة عسل مع ثوم بودر مع عصير ليمون.

طريقة عمل الوافل المقرمش من الخارج ولين من الداخل

أسهل طريقة عمل الوافل المقرمش من الخارج واللين من الداخل مع ضمان جمال الطعم:

المكونات

دقيق. حليب. خل. بيض. سكر. زبدة سائلة. بيكنج بودر. بيكربونات الصوديوم. ملح. نشا. فانيليا.

التحضير

نحضر كوب من الحليب بمقدار يناسب المقدار المطلوب من الوافل ثم نضع عليه خل ويبقى لمدة عشر دقائق ونلاحظ عملية الفصل التي هي من تتسبب في قرمشة الوافل وهشاشته.

نحضر إناء ونضع به بياض بيضتين فقط ويتم الخفق بسرعة عالية باستخدام المضرب الكهربائي حتى نحصل على خليط يشبه الرغوة أو الكريم شانتيه.

ثم نحضر إناء آخر ونضع به ملح وبيكنج بودر وبيكربونات الصوديوم ودقيق ويقلبون بشكل جيد ثم يتركوا جانبًا.

في صحن آخر يتم وضع صفا البيضتين مع كوب سكر وفانيليا ويتم الخفق بشكل جيد ويدوي ثم نضيف لهم خليط الدقيق مع داوم التقليب ثم الزبدة السائلة والاستمرار في التقليب.

ثم نقوم بسكب الحليب والخل مع التقليب لكل هذه المكونات بشكل جيد وسريع ثم نضيف بيض البيض الهش ولكن على مراحل مع استمرار التقليب مع مراعاة عدة خروج المضرب من العجين ودخوله حتى لا يدخل هواء للعجين.

وهنا نكون قد حصلنا على عجينة الواف التي تشبه العجينة المصنعة بشكل جاهز وتباع في المحال التجارية ثم نحضر آلة صناعة الوافل ونبدأ في وضع العجين لنحصل على وافل مقرمش.

ثم نقوم بإدخال الوافل إلى الفرن على درجة حرارة مائة وثمانون درجة مئوية ويترك بداخله حتى تمام الخمس دقائق ويخرج ونقوم بعمل فتحات صغيرة حتى يخرج الهواء الساخن مع مراعاة وضع الوافل على شبكة.

ثم يقدم مع النوتيلا أو العسل.

طريقة عمل سندوتش الوافل بالدجاج

هل سبق لك وقمت بتجربة طريقة عمل الوافل المقرمش ولكن في شكل سندوتش عليك بإتباع الآتي:

المكونات

دقيق. حليب. سكر. بيض. زبدة. بيكنج بودر. ملح. دجاج. زبادي. فلفل أسود. ثوم بودر. بصل بودر. قرفة. جبن موتزاريلا. خس. فلفل أحمر بارد.

التحضير

يتم مزج الدقيق مع الملح مع البيكنج بودر مع السكر ثم يوضع جانبًا لحين استخدامه.

ثم نحضر إناء العجان ونضع به بياض البيض ونستمر في الخفق حتى يصبح مثل الفوم الهش ثم نبدأ في وضع الفانيليا ونستكر في الخفقة لمرة واحدة ثم نضيف الحليب الدافئ والزبدة السائلة ونستمر في المزج.

ثم نضع الدقيق والبيكينج بودر والسكر ولكن على مراحل ومع استمرار الخفق ثم يتم إيقاف تشغيل المضرب وتترك لمدة خمس دقائق.

نبدأ في تحضير آلة الوافل ونقوم بتسخينها ووضع طبقة رقيقة من الزيت ثم نبدأ في سكب القليل من عجينة الوافل وننتظر حتى يتغير لونها للون الذهبي.

في اتجاه آخر يتم تحضير الدجاج الذي يكون عبارة عن صدور دجاج بدون عظم موضوع في البهارات الخاصة بها لمدة ليلة كاملة ثم نقوم بسكب علبة زبادي وملعقة بابريكا وثوم بودر وبصل بودر وقرفة.

وبعد تقليب الدجاج بهم يتم اخذ كل قطعة دجاج على حدا وغمسها بالدقيق ثم توضع في زيت غزير مغلي حتى يصبح لونها ذهبي.

نحضر الوافر ونبدأ في وقع قطع الدجاج الساخنة وبها طبقة خس وشريحة فلفل أحمر وجبن موتزاريلا وطبقة أخرى من الوافل وتقدم وهي ساخنة.

طريقة عمل الوافل على طريقة منال العالم

طريقة عمل الوافل المقرمش على طريقة منال العالم وبالخطوات التي تجعله ينتج بشكل جيد ولذيذ:

المكونات

بيض. فانيليا. زيت ذرة. حليب. سكر ناعم. دقيق. بيكنج بودر. ملح.

التحضير

نبدأ في تسخين ماكينة الوافل الكهربائية ونتركها جانبًا.

ثم نحضر إناء عميق ونضع به اثنان من البيض وفانيليا ويتم خفهم بمضرب البيض اليدوي مع مراعاة امتزاج المكونات بشكل جيد.

ثم يتم سكب مقدار مناسب من الزيت والحليب والسكر الناعم مع داوم التقليب لحين امتزاج المكونات السائلة وذوبان السكر.

ثم يتم وضع الدقيق والبيكنج بودر والملح ولكن بشكل تدريجي مع التقليب بواسطة ملعقة عريضة.

ثم يتم استخدام معلقة كبيرة وعميق يتم ملئها بالعجين وسكبها على آلة الوافل ثم الانتظار لثواني ثم يتم غلق الآلة وتبقى مغلقة لعدة دقائق حتى تمام نضج الوافل وتحوله للون الذهبي.

ثم يخرج وينثر عليه السكر البودر ثم يقدم كحلوى.

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