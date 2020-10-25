طريقة عمل حساب بتويتر

يعتبر تطبيق تويتر من التطبيقات التواصل الاجتماعي ويبحث من يريد إنشاء حساب بتويتر على طريقة عمل حساب بتويتر حتى يتمكن من التواصل مع أصدقائه أو من الممكن استخدامه كدعاية لشركته.

تحميل التطبيق بسهولة

يتميز تطبيق تويتر بسهولته في التحميل وإنشاء الحساب وسيذكر لنا موقع المواطن خطوات عمل حساب تويتر وكيف يمكن التعامل معه.

ما هو تويتر ولماذا يزداد التطبيق من مستخدمين

يعتبر تويتر الأداة الثانية من الفيس بوك فهو لا يقل أهمية عنه فتستطيع من خلاله نشر ودعم البوستات ومعرفة الأخبار ومتابعة الصفحات ودعم الخبر الذي تريد دعمه.

طريقة عمل حساب بتويتر

إذا كنت ترغب في طريقة عمل حساب بتويتر عليك إتباع الخطوات الآتية:

قم بتحميل التطبيق من على جوجل بلاي بكل سهولة عن طريق كتابة كلمة تويتر في خانة البحث الموجودة في تويتر.

بعد ذلك سيظهر لك أيقونة التطبيق على جوجل بلاي قم بالضغط عليها لتحميلها.

بعد الضغط ستجد أن التطبيق يقوم بتحميل نفسه وتثبيت نفسه تلقائيًا.

بعد أن يقوم جهازك بتثبيت تويتر قم بالضغط على الأيقونة الخاصة بالتطبيق وفتحها.

ستجد بعد ذلك الصفحة الرئيسة للتطبيق قم بكتابة اسمك الحقيق والبريد الإلكتروني الخاص بك وكلمة السر الخاصة بك.

تطبيق تويتر لا يسمح لك بإنشاء تويتر آخر بنفس البريد الإلكتروني فإذا أردت في إنشاء تويتر آخر عليك استخدام بريد إلكتروني آخر مختلف.

بعد أن تقوم بكتابة البريد الإلكتروني الخاص بك بطريقة صحيحة بعد ذلك سيفتح لك صفحة جديدة يكون مكتوب فيها بأن تطبيق تويتر سيقوم بالدخول لمعرفة المعلومات الخاصة بك من الممكن أن تقوم برفض هذا الإصدار أو أنك تسمح له بالدخول إلى المعلومات الخاصة بالهاتف.

بعد ذلك قم بالضغط على التالي.

بعد ذلك سيقوم تويتر بإرسال رسالة خاصة إلى البريد الإلكتروني الخاص بك أو أن يرسلها إلى رقم الهاتف الخاص بك للتأكد من أنك صاحب هذا التويتر.

بعد أن تقوم بإدخال الرقم وتفعيله سيصبح لديك تويتر.

بعد ذلك سيعرض عليك تويتر أن تقوم بمتابعة خمسة من أصدقائك ولكن من الممكن أن تتخطي هذه الخطوة بالرفض والنقر على زر تخطي.

بعد ذلك ستجد انه يعرض عليك صفحة بها صورة كاريكاتيرية تطلب منك وضع صورة شخصية لك بدلاً منها أو أن تقوم بوضع أي صورة يعرفك بها أصدقائك ولكن يشترط أن لا يزيد حجم الصورة عن سبعمائة ميغا بايت.

بعد ذلك قم باختيار صورة الملف الشخصي الخاص بك أو ما تعرف باسم HEADER.

ولابد أن تكون الصورة في حجم 1252*626 وأن لا يتجاوز الحجم عن خمسة ميغابايت.

يمكنك كتابة سيرة ذاتية لك في ملف BIO .

إذا كان التويتر بغرض الدعاية والإعلان من الممكن أن تجعل السيرة الذاتية لك خاصة بعملك للتسويق لك سواء كان شركة أو محل عمل.

بعد ذلك قم باختيار التغييرات وحفظها من خلال الضغط على حفظ التغيرات.

أما إذا كنت تحب أن ترى صورتك كاملة وبوضوح يمكنك الضغط على كلمة ME والموجودة من على النصف الأعلى.

الآن يمكنك إضافة أصدقائك ويمكنك رؤية الصفحات والمتابعين ونشر الصور وتكتب التغريدات على تويتر.

مصطلحات في تويتر تساعدك في فهم تويتر والتعامل معه

هناك مصطلحات في تويتر لابد من فهمها حتى لا يكون من الصعب التعامل معه مثل: ما معنى علامة # يقصد بها علامة الهشتاج وتوضع هذه العلامة عندما يكون التغريدة في غاية الأهمية وهذه العلامة تعمل على سرعة انتشار بسرعة على تويتر وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى عن طريق المشاركة في المواقع الأخرى.

كلمة TWEET : عندما تريد تحديث الحالة ولابد أن لا تزيد عن مائتان وثمانون حرف.

: عندما تريد تحديث الحالة ولابد أن لا تزيد عن مائتان وثمانون حرف. كلمة RETWEET : هي عندما يكون شخص يعيد مشاركة التغريدة التي قمت بنشرها مرة أخرى.

: هي عندما يكون شخص يعيد مشاركة التغريدة التي قمت بنشرها مرة أخرى. كلمة REPHY : تستخدم هذه الكلمة في الرد على الرسالة التي ارسالها لك صديقك ولكن بطريقة العمومية.

: تستخدم هذه الكلمة في الرد على الرسالة التي ارسالها لك صديقك ولكن بطريقة العمومية. الرسالة المباشرة: تستخدم هذه الرسالة عندما تقوم بالرد على صديق لك ولكن بطريقة مباشرة من خلال الرسائل الخاصة.

كيف يمكن حذف حساب تويتر على الأندرويد والأيفون

قد تتعرض لبعض المواقف التي تجبرك في غلق الحساب بعد أن تقم بفتحه في هذه الحالة يمكن إلغاء تنشيط الحساب عن طريق إتباع الخطوات الآتية:

قم بالنقر على الخانة الخاصة بالملف الشخصي والتي تظهر أعلى الشاشة.

ثم قم بالنقر على الإعدادات والخصوصية وقم باختيار الحساب.

بعد ذلك قم باختيار إلغاء تنشيط الحساب سيعرض لك التطبيق مجموعه من الخيارات قم بالنقر على إلغاء التنشيط.

سيطلب منك التطبيق إدخال كلمة السر.

بعدها سيخيرك التطبيق بإلغاء التنشيط قم بالنقر على زر نعم.

كيف يمكن استرجاع التطبيق بعد إلغاءه

في هذه الحالة ستكون ألغيت التطبيق في حالة إنك إذا قررت العودة له يمكنك إتباع الخطوات الآتية:

لا يمكن أن تقوم بفتح التطبيق مرة أخرى إلا بعد أن يمر ثلاثون يوم بعدها ستقوم بفتح التطبيق وعرض لك الأحداث والصور المتراكمة.

إذا لم تستطع فتح الحساب يمكنك الذهاب إلى المساعدة.

تتمكن قبل أن تقوم بحذف الحساب من تغيير العنوان والاسم الخاص بك قبل أن تقوم بحذفة.

ولكن لابد من تغيير اسمك والبريد الإلكتروني الخاص بك قبل أن تقوم بحذف الحساب لأنك لم تستطع الدخول على جوجل.

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