طريقة عمل كيكة الدخن الاسفنجيه

تبحث السيدات عن طريقة عمل كيكة الدخن الاسفنجيه من أجل تقديم قطع حلوى ذات قيمة غذائية عالية ممتصة من التمر الموجود بها أو المكسرات بالإضافة إلى الطعم اللذيذ الذي يستمتع به أولادهم.

كيكة الدخن بالمكسرات والتمر

يقدم موقع المواطن أسهل طريقة عمل كيكة الدخن الاسفنجيه المزودة بالتمر والمكسرات وهي كالآتي:

المكونات

دقيق دخن. حليب بودر. سكر بني. زبدة. فانيليا سائلة. تمر معجون. بيض. زبادي. قرفة. بيكنج بودر. مكسرات متمثلة في لوز وفستق وبندق وجوز هند وزبيب.

التحضير

نحضر التمر ثم نزيل البذور منه وينقع في ماء ساخن حتى يلين ويطحن إما بالشوكة أو المطحنة.

نحضر قدر ونضه به الحليب البودر بمقادير كوب منه ويرفع القدر على النار ونستمر في تقليب الحليب حتى يتغير لونه ثم يفرغ في إناء ويترك حتى يفقد حرارته.

ثم نضع كوب ونصف من الدقيق الدخن ونرفع القدر الخاص به على النار مع دوام التقليب له حتى يتغير لونه ويصبح لونه أغمق ثم يرفع من على النار حتى يبرد.

نأتي بالعجان الكهربائية ونضبط سرعته على k ثم نضع الزبدة التي هي بدرجة حرارة الغرفة اي لينة والسكر البني بمقدار ربع أو يزيد بقليل عن الكوب ويتم المزج حتى نحصل على قوام لين.

مع استمرار عمل العجان نضع البيضة الأولى حتى تمتزج بشكل كام ثم الثانية حتى تختفي ونستمر على انتهاء كمية أربع بيضات ثم نضيف الفانيليا السائلة والزبادي والتمر الذي تم عجنه بالشوكة.

وبدون غلق العجان نضيف القرفة البودر والبيكنج بودر ودقيق الدخن المحمص والحليب البودر المحمص ونستمر في المزج مع مراعاة وضع الدقيق والحليب بشكل تدرجي إلى على مراحل منعًا من التكتل.

نحضر صينية أي شكل نريده قلب أو مربعة أو مستطيلة أو وردة ثم نضع بها طبقة رقيقة من الزيت أو الزبدة السائلة وبشكل بطيء نسكب مكونات الكيك وننثر عليها المكسرات.

ثم يتم ضبط الفرن على درجة حرارة مائة وثمانون درجة مئوية وندخل الكيك بها وتترك لمدة ثلاثين دقيقة حتى تمام النضج ثم تخرج وتقطع وتقدم.

كيكة الدخن بالجزر

جميعنا يعلم مدة فائدة الجزر في تقوية النظر وإمداد لجسم بالفيتامينات لذلك نبحث عن طريقة عمل كيكة الدخن الاسفنجيه ودمج الجزر معها للاستفادة منه ولان بعض الأطفال لا يحبون الجزر فيتم دمجه في الكيك:

المكونات

طحين دخن. سكر. جوز. زيت. حليب سائل. جزر. بيض. بيكنج بودر. فانيليا. قرفة. ملح. دقيق طحين. زبدة.

التحضير

نقوم بوضع ثمرة واحدة كبيرة من الجزر المفروم مع أربع بيضات بدرجة حرارة الغرفة مع كوب سكر وزيت والحليب السائل والفانليا في الخلاط على أعلى سرعة يتم تشغيله.

ثم نقلل سرعة الخلاط ونبدأ في وضع ثمرة أخرى من الجزر المفرومة والبيكنج بودر والقرفة وذرة الملح ولكن على مراحل وبعد أن نحصل على قوام كريمي ثقيل ثم نقلبه الجوز.

حضر صينية وندع بها القليل من الزيت أو الزبدة ثم ننثر بها دقيق الطحين ونبدأ في سكب الخليط برفق حتى لا يدخل به هواء يفسده أثناء النضج.

ثم نحضر الفرن من قبل على درجة حرارة مائة وثمانون درجة مئوية ثم ندخل الصينية به وتترك لمدة ثلاثون دقيقة حتى تمام النضج ويتحول وجهها إلى الأحمر.

كيكة الدخن بالسمسم

عندما يضاف السمسم للحلويات إنه يعطي لها نكهة جميلة جدًا لذلك ننصح الأمهات بتطبيق طريقة عمل كيكة الدخن الاسفنجيه بالسمسم:

المكونات

دقيق دخن. دقيق طحين. زيت. بيض. سكر. ملح. فانيليا. بكينج بودر. سمسم.

التحضير

نحضر الخلاط أو أداة صنع الكيك ونضع بها مقدار بيضة وحدة بدرجة حرارة الغرفة والفانيليا والسكر الناعم بمقدار كوب واحد وعبوة الزبادي ونضع كوب من الدقيق العادي وكوب من دقيق الدخن ذرة ملح وبكينج بودر.

وعندما يمتزج المكونات السابقة يتم وضع بيض مرة ثانية وزبادي ونصف كوب زيت ثم يستمر المزج جيدًا حتى نحصل على القوام الكريمي الطبيعي للكيك.

ثم نحضر قال الكيك بحسب الشكل المرغوب به ونضع به مقار بسيط من الزيت منعًا من التصاق الكيك بالصينية ثم يتم سكب الخليط في هذا القالب وننثر على الوجه السمسم.

ثم توضع الصينية في الفرن على درجة حرارة مائة وخمسين حتى تنضج.

ثم تحلى بالشيرة والتي تصنع من كوب ماء وكوب سكر وفانيليا وليمون وترفع على النار حتى تغلي وتترك حتى تبرد.

طريقة عمل كيكة الدخن الاسفنجية بدون فرن

بعض لأشخاص ليس لديهم أفران لذلك يسألون عن طريقة عمل كيكة الدخن الاسفنجيه بدون فرن:

المكونات

دقيق دخن. سمن. ملح. عسل. بيض. بيكنج بودر. حليب. فانيليا.

التحضير

نحضر إناء نكسر به بيضة ونضع بها السمنة وباستخدام المضرب اليدوي يتم مزج المكونين ثم نسكب نصف كوب حليب ونستكمل الخفق حتى نحصل على مزيج سائل.

ثم نصع ملعقتين من العسل والفانيليا مع استمرار التقليب.

ثم ننزل بكوب من دقيق الدخن وذرة ملح ويقلب جيدًا ثم يتم وضع الدقيق بشكل تدريجي أي على مراحل وأثناء الوضع يتم التقليب وعدم التوقف عن التقليب منعًا من تكتل الدقيق.

ثم نضع البيكنج بودي ويستمر المزج حتى يتجانس كل المكونات مع بعضها البعض.

وأخيرًا نحضر مقلاة ونضع بها زبدة بشكل خيف ثم طبقة رقيقة من دقيق الدخن ونسكب بها قوام الكيك ثم تغطى المقلاة وترفع على النار الهادئة مع ضرورة وضع عازل بين المقلاة والنار.

وننتظر حتى يتغير لونها وتنضج.

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