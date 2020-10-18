طريقة قص شعر الاطفال

تهتم بعض الأمهات بمعرفة طريقة قص شعر الاطفال فهناك عدة أسباب تضطرها لذلك خاصةً إذا كانت تقص شعر طفلها بنفسها لأول مرة وقد تفعل ذلك دائمًا إذا كانت الطريقة سهلة.

لماذا تفكر بعض الأمهات في تعلّم طريقة قص شعر الاطفال

هناك الكثير من الأسباب قد تجعل الأم تفكر في تعلم طريقة قص شعر الاطفال رغبة منها في قص شعر طفلها بنفسها في المنزل خاصةً إن كانت تقص شعر الطفل للمرة الأولى ومن هذه الأسباب:

أن تكون الأم تخشى على الطفل من الرهبة من ذهابه إلى مكان جديد مثل صالون الحلاقة وعدم رغبتها في ضياع الوقت أثناء انتظارها لدور طفلها عند الحلاق.

قد تفكر الأم في قص شعر طفلها بنفسها كحل لارتفاع أسعار الحلاقة بصورة مبالغ فيها.

وأخيرًا قد تفكر الأم في قص شعر الطفل بنفسها في المنزل إذا كانت لديها مخاوف متعلقة بنظافة الأدوات أو تخشى من انتقال أي عدوى لطفلها.

طريقة قص شعر الاطفال

توجد أكثر من طريقة مختلفة يمكن للأم تعلمها لقص شعر أطفالها في المنزل فمثلًا يمكن للأم تعلم كيفية قص شعر الطفل يدويًا باستخدام المقص كما يمكنها تعلم طريقة قص شعر طفلها باستخدام الماكينة أو آلة الحلاقة.

ومن الجدير بالذكر أن هناك عدة نصائح يجب أن تتبعها الأم حتى تتمكن من قص شعر طفلها بطريقة احترافية.

طريقة قص شعر الأطفال الذكور بالمقص

يتم تنفيذ هذه الطريقة في المنزل عبر عدة خطوات نوضحها من خلال موقع المواطن وهي:

الخطوة الأولى

يجب تجهيز المكان وتحضير الأدوات المستخدمة ليتحول المنزل إلى أشبه ما يكون بصالون الحلاقة فيجب إعداد مقعد خاص للطفل ومشطًا لتصفيف الشعر ومنشفة أو فوطة قطنية ومقصًا حادًا مصنع خصيصًا لقص أو حلاقة الشعر ولا يجب أن تجازف الأم باستخدام أي مقص عادي فسوف يؤثر هذا على نجاحها في القص.

على الأم أن تختار مقعد مرتفع وتقوم بوضعه أمام المرآة.

يمكن إعطاء الطفل جهازًا لوحيًا أو تشغيل التليفزيون كما يمكن إعطائه أي نوع من الحلوى المفضلة له لتسليته أثناء عملية القص.

يجب أن تقوم الأم بوضع منشفة ولفها حول طفلها أو وضعها فوق أكتافه.

الخطوة الثانية

عندما يكون الطفل مستعدًا تبدأ الأم في غسل شعره أو رشه برذاذ الماء أو وضع المشط في الماء قبل تصفيف الشعر بحيث يكون مبللًا بعض الشيء.

الخطوة الثالثة

يجب أن تقوم الأم بتقسيم شعر طفلها لكي تتمكن من قصه بشكل متساوي بحيث تقسمه أولًا إلى جزئيين أمامي وخلفي ثم تقسمهما إلى عدة أجزاء.

الخطوة الرابعة

تبدأ الأم في قص شعر الطفل في منطقة ما حول الأذنين وذلك لأن الطفل غالبًا يكون هادئًا في البداية وهذه المنطقة تحتاج إلى تركيز من الأم وبالتالي يجب أن يكون الطفل ثابتًا هادئًا قليل الحركة.

الخطوة الخامسة

تقوم الأم بتجميع الشعر في يدها وقصه من خلال أخذ أقسام أو أجزاء رأسية أو عمودية (بمعنى أن توازي هذه الأقسام الحائط لا الأرض) ثم تقوم بقصها بالمقص في نفس اتجاه عقارب الساعة بزاوية قائمة (90 درجة) .

الخطوة السادسة

تقوم الأم بقص كل قسم على حده بالطريقة سابقة الذكر إلى أن تنتهي من قص الشعر كله يمكنها أخذ أول جزء قامت بقصه كمقياس للطول.

الخطوة السابعة

يجب أن تقوم الأم بتمشيط شعر طفلها وتلاحظه جيدًا من جميع الجوانب لكي تتأكد أنها قامت بقصه بشكلٍ متساوٍ.

طريقة قص شعر الأطفال الذكور باستخدام الماكينة أو المقص الكهربائي

هذه الطريقة أيضًا تستطيع الأم تطبيقها في المنزل عبر عدة خطوات هي:

تقوم الأم أولًا بوضع منشفة أو فوطة على كتفي طفلها أثناء عملية القص لكي لا يتطاير الشعر المتساقط على رقبة وكتفي الطفل ويسبب فوضى في المكان أو حكة لجلد الطفل نفسه.

يجب أن تختار الأم رقم مقص الماكينة الذي سوف تستخدمه عادةً انخفاض الرقم يعطي شعرًا أقصر كل رقم يحمله مشط في الماكينة يتوافق مع مقاس أو طول الشعر الناتج بعد القص لذلك يجب أن تقوم الأم بقراءة تعليمات الاستخدام الخاصة بالماكينة جيدًا لكي تستطيع تحديد أو اختيار طول الشعر الناتج الذي ترغب فيه.

على الأم أن تحدد المكان أو المنطقة التي تريد أن تبدأ منها: بعض قصات الشعر التقليدية للأطفال تبدأ بقص الجانبين أولًا وبعد ذلك يتم قص الجزء العلوي في الرأس وبالرغم من ذلك يفضل بعض الأشخاص قص شعر الرأس بالكامل لاعتقادهم أن ذلك سوف يعطي مظهرًا موحدًا أكثر.

تقوم الأم باختيار أو تحديد المكان الذي ترغب في التوقف عن القص عنده لاسيما إذا كانت تخطط لقص الجزء العلوي من شعر الرأس.

يجب أن تبدأ الأم من الأسفل عند خط الشعر بحيث تضع الماكينة بزاوية قائمة 90 درجة من شعر الطفل وهنا يحب التنويه إلى أن القص السليم دائمًا يبدأ من الأسفل صعودًا إلى الأعلى.

على الأم أن تستمر بالقص حول رأس الطفل بالكامل مع بدء القص من الأسفل للأعلى والاستمرار في وضع الماكينة على الرأس بزاوية قائمة.

يمكنها استخدام المقص العادي فقط لقص الشعر الشارد أو الطائش مثل ذلك الذي يوجد على رقبة الطفل وحول الأذنين والسوالف.

وفي النهاية وبعد أن شرحنا بالتفصيل طريقة قص شعر الاطفال الذكور بالمقص والماكينة كما يبدو الأمر بسيط جدًا مجرد قص الأطراف المنقسمة والتالفة حفاظًا على صحة شعر الطفل ولمزيد من الشرح والتوضيح تستطيع الأم الاستعانة بمشاهدة بعض الفيديوهات الإرشادية على الإنترنت.

شارك الخبر