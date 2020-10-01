طريقة مبتكرة من كحيلان للاحتفال بتأهل النصر في الآسيوية

المواطن - محمد سمعه

حرص الأمير فيصل بن تركي، رئيس النصر الأسبق، على الاحتفال بطريقة مبتكرة، وذلك بعد صعود العالمي إلى دور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا 2020، على حساب النادي الأهلي.

ونشر فيصل بن تركي عبر حسابه في “تويتر” 3 صور كل صورة تحمل حرف من حرف نادي النصر، احتفالًا بتأهل العالمي للمرة الأولى إلى دور نصف النهائي في البطولة بمسماها الجديد.

رئيس النصر الأسبق يبارك تأهل العالمي:

وعلّق فيصل بن تركي عبر “تويتر” على تأهل العالمي قائلًا: “ألف مبروك للأمة النصراوية التأهل لدور الـ ٤”.

ومع تأهل العالمي إلى دور الأربعة، حيث أمامه مباراتان فقط لتحقيق الحلم الأغلى لجماهيره والتتويج بالبطولة الآسيوية، فيمكن القول إن الفترة الحالية هي فترة العالمي وزمانه للتتويج باللقب الآسيوي العريق.

من ناحية أخرى، سيُقدم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، مكافأة مالية تحفيزية قدرها 100 ألف ريال لكل لاعب من لاعبي العالمي، في حال بلوغهم نهائي دوري أبطال آسيا 2020.

مكافأة من وزارة الرياضة حال التأهل للنهائي:

وذكر الحساب الرسمي لـ وزارة الرياضة عبر “تويتر” اليوم الأربعاء: “سمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يُقدم مكافأة مالية تحفيزية قدرها 100 ألف ريال لكل لاعب من لاعبي نادي النصر في حال بلوغهم نهائي دوري أبطال آسيا 2020، متمنيًا التوفيق لممثل الوطن في هذه البطولة وتحقيق اللقب الآسيوي بمشيئة الله”.

وكان العالمي تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا بعد الفوز على الأهلي اليوم بثنائية نظيفة.

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