طريقة مراسلة ادارة سناب شات

دائمًا يبحث الكثيرين عن ما هي طريقة مراسلة ادارة سناب شات حيث يعتبر برنامج سناب شات من البرامج التي قد تنتشر كثيرًا في الفترة الأخيرة، وقد نال إعجاب الكثير من المستخدمين.

إنشاء حساب سناب شات

من الممكن للمستخدم أن يقوم بإنشاء حساب على تطبيق سناب شات وذلك من خلال قيامه باتباع الخطوات التالية

أن يقوم بتنزيل تطبيق سناب شات، ثم يقوم بفتحه.

ثم يتم الضغط على التسجيل ويقوم بكتابة الاسم الأول واسم العائلة.

وقم بالضغط على زر تسجيل وقبول.

وبعد ذلك يقوم بإدخال تاريخ ميلاده ويقوم بالضغط على متابعة.

ثم يتم إدخال اسم المستخدم والضغط على متابعة.

وبعد ذلك يقوم بإدخال كلمة المرور ويضغط على متابعة.

ثم يقوم بإدخال رقم هاتفه حتى يتم إرسال رمز التحقق له والضغط على متابعة.

وبعد ذلك يقوم بتأكيد رقم الهاتف عن طريق إدخال رمز التحقق الذي يكون مكون من ست أرقام ويضغط على متابعة.

ثم يضغط على متابعة أيضًا حتى يتم الانتقال للصفحة الرئيسية من برنامج سناب شات.

كيفية إضافة جهات اتصال على سناب شات

قبل أن نتعرف على ما هي طريقة مراسلة إدارة سناب شات فيجب أن نتعرف أولاً على طريقة إضافة جهات اتصال على سناب شات.

فمن الممكن للمستخدم أن يقوم بإضافة جهات اتصال على برنامج سناب شات وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية

أن يقوم بالضغط على رمز الملف الشخصي، ثم اضغط على إضافة الأصدقاء.

ثم يقوم بالضغط على علامة التبويب جهات الاتصال ويضغط على بحث عن أصدقاء.

ثم اضغط على متابعة وبذلك سوف تتم المطالبة بالسماح لبرنامج سناب شات بالوصول إلى جميع جهات الاتصال التي تخص المستخدم.

ثم قم بالضغط على موافق بعد ذلك وقم بالتمرير عن طريق قائمة جهات الاتصال حتى تجبر الشخص الذي ترغب بإضافته.

ثم قم بالضغط على أدد حتى يتم إضافة الشخص إلى قائمة الأصدقاء الخاصة بك.

تسجيل السنابات

من الممكن أن تقوم بتسجيل السنابات على تطبيق سناب شات وذلك من خلال القيام باتباع الخطوات التالية:

أن يقوم بفتح تطبيق سناب شات، ثم يقوم بعد ذلك بالعثور على شيء حتى يتم تصويره.

واضغط على التقاط الصور فهو يكون زر على شكل دائرة موجود في أسفل الشاشة.

ثم قم بالضغط على استمرار حتى يتم تسجيل مقطع فيديو واضغط على زر x حتى يتم حذف الصورة التي لا ترغب بها.

ويقوم بعد ذلك بتحديد المدة الزمنية للسنابات، وقم بالضغط على ساعة الإيقاف التي توجد على الجانب.

ثم يتم حفظ السنابة عن طريق الضغط على السهم الذي يكون متجه إلى الأسفل الموجود في الشاشة من الأسفل.

نصائح لاستخدام سناب شات

توجد بعض النصائح المهمة للمحافظة على الأمان والخصوصية في تطبيق سناب شات، ومن ضمن هذه النصائح ما يلي

أن يتم تفعيل خاصية المصادقة الثنائية فهي تكون طبقة أمان إضافية تساعد على منع الوصول للحساب بدون مشاكل حيث أنه سوف يتم إرسال رمز التحقق بشكل تلقائي للهاتف، بعد أن يتم تسجيل الدخول من جهاز آخر.

أن يتم إخفاء الحساب وذلك من خلال قسم الإضافة السريعة تكون قائمة مختصرة من بعض الأشخاص المقترحة ويتم إضافتهم بناءً على الصداقة المشتركة بينكم.

حظر أو تجاهل المستخدمين العشوائيين الذين من الممكن أن يضيفون حساب الشخص المستخدم.

ألا يتم مشاركة اسم المستخدم أو مشاركة رمز الإسناد الخاص بحسابك على الإنترنت.

أن تقوم بتحديد الأشخاص الذين يمكنهم رؤية القصص والسنابات الخاصة بك وتقوم في تخصيصها للأشخاص المقربين لك وأصدقائك.

طريقة مراسلة إدارة سناب شات لاسترجاع حساب سناب شات المسروق أو المخترق

سوف يقوم موقع المواطن بتوضيح طريقة مراسلة إدارة سناب شات لاسترجاع حساب سناب شات المخترق أو المسروق حيث أنه يوجد الكثير من حسابات السناب شات التي تتعرض للاختراق من قبل بعض الأشخاص المجهولين.

ومن الممكن أن يتم استعادة هذه الحسابات من خلال التواصل مع فريق الدعم الفني عن طريق الخطوات التالية

قم بالانتقال إلى صفحة الدعم الفني للسناب شات من خلال هذا الرابــــط المباشر.

المباشر. ثم قم بالضغط على تسجيل الدخول إلى حسابي.

ثم اضغط على أعتقد أنه تم اختراق حسابي.

وبعد ذلك قم بالضغط على نعم وقم بتعبئة كل الخانات الفارغة بالمعلومات على حسب المعلومات المطلوبة.

ثم قم باستخدام حيز الكتابة حتى تشرح المشكلة التي تواجهها بجانب طلب استعادة حسابك.

استرجاع حساب سناب شات بدون ايميل

بعد أن تعرفنا على ما هي طريقة مراسلة إدارة سناب شات فيجب أيضًا أن نتعرف على استرجاع حساب سناب شات بدون ايميل.

فمن الممكن أن يتم استرجاع أي حساب سناب شات من خلال رقم الهاتف بدون أن تحتاج لاستخدام البريد الإلكتروني وذلك عن طريق الخطوات التالية

قم بالانتقال إلى صفحة تسجيل الدخول الخاصة بموقع سناب شات عن طريق الضغط هنـــــــا مباشرة.

مباشرة. ثم قم بالضغط على نسيت كلمة المرور واضغط على استعادة كلمة السر عن طريق رقم الهاتف.

ثم قم بكتابة رقم التحقيق الذي قد تم إرساله لرقم هاتفك الذي يكون مرتبط بحساب السناب شات.

ثم قم بعد ذلك بالضغط على زر المتابعة واكتب كلمة السر الجديدة.

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