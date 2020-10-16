طريقه عمل كريم كراميل سهله

يعتبر الكريم كراميل من أشهى الحلويات لذلك يفضلها الكثير ويبحثون عن طريقه عمل كريم كراميل سهله من أجل إعدادها في وقت قياسي وبشكل سهل ليستمتع بها أفراد الأسرة وخاصة كبار السن لأنه سهل المضغ والهضم.

طريقة عمل حلوى الكريم كراميل

قد موقع المواطنطريقه عمل كريم كراميل سهله وبسيطة ولا تحتاج لأي جهد أو فترة تحضير طويلة وهي كالآتي:

المكونات

لتر حليب. عبوتين من كريم الكراميل. سكر.

التحضير

نحضر قدر يوضع به لتر من الحليب ثم يرفع القدر على النار حتى ترتفع درجة حرارة الحليب ثم نفرغ به عبوتين الكريم كراميل ونبدأ في تقليب المزيج حتى يتجانس بشكل تام.

ثم نضيف له نصف كوب من السكر ونستمر في التقليب والمزيج على النار حتى يغلظ قوام المزيج.

مع عبوات الكريم كراميل يأتي كيس صغير به سكر محروق يتم إفراغه في أكواب الكريم كراميل ثم يتم سكب مزيج الكريم كراميل.

ثم يدخل الثلاجة ويترك لمدة ساعتين أو ثلاثة حتى يتجمد المزيج ويصبح لين.

طريقة عمل كريم كراميل بالسميد والكاسترد

من إحدى طرق تحضير الكريم كراميل البسيطة هي طريقه عمل كريم كراميل سهله بالكاسترد والسميد وهي كالآتي:

المكونات

سكر. ماء. حليب. كاسترد. سميد ناعم.

التحضير

نحضر أناء ذات أحرف عالية ونضع بها ربع كوب سكر وملعقتين صغيرتين من الماء ثم يرفع على النار مع التقليب حتى يتغير لون السكر ويبدأ في التحول إلى سائل لونه بني.

ثم نحضر قدر ونضع به اثنان من كؤوس الحليب ونصف كأس من السكر ويوضع على النار مع داوم التقليب حتى الوصول إلى درجة الغليان.

ثم يتم سكب ربع كأس من السميد الناعم في مزيج الحليب والسكر مع داوم التقليب حتى تنضج حبات السميد.

نحضر ربع كوب من الماء ويتم مزج ملعقتين من الكاسترد به ثم يفرغ على المزيج السابق المكون من الحليب والسكر والسميد مع الحفاظ على المداومة على التقليب.

نحضر قوالب الكريم كراميل ويوضع بها السكر المكرمل بشكل مسبق ثم يسكب بها مزيج الكريم كراميل ويغطى بورق ألومنيوم ويدخل الثلاجة حتى يبرد ويتماسك.

ثم نحضر إناء به ماء مغلي ويوضع فوقه غطاء يسمح بوضع قواليب الكريم كراميل عليه من أجل تسهيل عملية إخراج الكريم كراميل بشكله الصحيح من القوالب دون التصاق الكريم كراميل بالقوالب وفقدان شكله المتناسق.

ثم يوضع في أطباق التقديم ويقدم.

طريقة تحضير كريم كرميل بدون فرن

إن من يسأل عن طريقه عمل كريم كراميل بدون فرن عليه بإتباع الآتي:

المكونات

حليب بودر. سكر. ماء. كريم كراميل عبوة جاهزة. بيض. فانيليا. قشطة. سكر مكرمل.

التحضير

نحضر إناء الخلاط ونضع به ثلاث اكواب من الماء وكوب حليب بودر ثم يخلطوا على درجة سرعة متوسطة.

ثم يضاف لهما ربع كوب سكر واثنان من البيض وملعقة صغيرة من الفانيليا ثم يستكمل الخفق على نفس درجة السرعة السابقة.

ثم يضاف اثنان من عبوات الكريم كراميل البودر ثم علبة من القشطة ويستأنف الخفق بالخلاط حتى نحصل على مزيج متجانس لا يحتوي على أي تكتلات.

ثم نحضر إناء ونضع به ربع كوب من السكر ومع ثلاث ملاعق من الماء ويرفع على النار مع التقليب حتى يتحول السكر إلى لون بني داكن ويصبح سائل.

نحضر إناء آخر ونضع به المزيج الذي تم خفقه في الخلاط ويرفع على النار مع التقليب المستمر على تمام الغليان.

ثم نحضر أواني خاصة بالكيك ونضع في قاعها القليل من السكر المكرمل مسبقًا ثم يسكب مزيج الكريم كراميل ثم تترك جانبًا حتى تفقد حرارتها الناتجة عن غليان الخليط ثم تدخل الثلاجة حتى تتماسك بشكل تام.

طريقة تحضير كريم كراميل بالشيكولاته

من ألذ طرق تحضير الكريم كراميل هي طريقه عمل كريم كراميل بالشوكولاتةالجالاكسي:

المكونات

كريم كراميل بودر جاهز. حليب. شوكولاتة بحسب الرغبة في نوعها ولكن يفضل شوكولاتةجالاكسي.

التحضير

نحضر إناء ونضع به مقدار واحد لتر من الحليب السائل ونقلب به عبوتين من بودر كريم كراميل ثم ترفع على النار مع دوام التقليب حتى يمتزج الخليط.

عندما ترتفع درجة حرارة الخليط ويكون مقترب من الغليتن يتم وضع قطعتين كبيرتين من الشوكولاتة مع التقليب حتى تذوب الشوكولاتة وتندمج مع الكريم كراميل.

ثم نحضر أواني الكريم كراميل ونسكب بها الكريم كراميل بشكل متساوي ثم تدخل الثلاجة حتى تبرد وتتماسك ثم تقدم.

طريقة تحضير كريم كراميل بالجبن

الكثير يريد معرفة طريقه عمل كريم كراميل بالجبن من اجل تجربتها والاستماع بطعمها اللذيذ:

المكونات

عبوات من كريم كراميل الجاهزة. عبوة مهلبية جاهزة. عبوة دريم ويب. حليب. جبن فيتا. حليب بودر. فانيليا.

التحضير

نحضر إناء ونضع به كمية مناسبة من الحليب السائل ثم يضاف له اثنان من عبوات كريم الكراميل البودر وعبوة واحدة من المهلبية وعبوة من دريم ويب ثم يتم التقليب الجيد حتى تتجانس المكونات.

ثم نحضر عبوة جبنة فيتا يتم وضعها في ماء وتغير الماء عليها كل ساعتين من أجل امتصاص كافة الأملاح التي تحتوي عليها الجبن.

ثم مع تمام زوال كافة الأملاح من الجبن يتم وضعها ما المزيج السابق والتقليب حتى تمام الذوبان ثم يقلب ملعقة فانيليا وأربع ملاعق من الحليب البودر مع تمام التقليب حتى تمتزج كافة المكونات دون وجود أي تكتلات بها.

ثم يرفع الإناء على النار مع دوام التقليب حتى يغلي ثم يرفع من على النار ويترك جانبًا حتى يفقد حرارته بشكل بسيط.

وقبل أن يتماسك المزيج يتم سكبه في أطباق خاصة بالكريم كراميل وتوضع في الثلاجة حتى تبرد تمامًا وتتماسك بشكل كامل ثم تقدم.

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