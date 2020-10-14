طريق الدغارير – صامطة شيخوخة واهتراءات وتشققات!

المواطن - علي شيبان - جازان

أبدى عدد من مرتادي الطريق الدولي الرابط بين قرية الدغارير ومدينة صامطة بجازان تذمرهم واستيائهم من تآكل الطبقة الأسفلتية في بعض أجزائه وظهور العديد من الحفريات والتشققات في السنوات الأخيرة وزادت المعاناة أكثر بعد هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة في الأيام الماضية.

ازدحام مروري:

وقال خالد دغريري في تصريحات إلى “المواطن“: إن الطريق الدولي الرابط بين قرية الدغارير ومدينة صامطة يعتبر من أقدم الطرق الحيوية ويشهد أيضاً ازدحاماً مرورياً من مرتادي المحافظة من موظفين مدنيين وحكوميين ومسؤولين وأيضاً يسلكه أفراد القوات المسلحة وأصبح يشكل خطراً على سالكيه بسبب كثرة الحفريات والتشققات وتصدعات في الطبقة الأسفلتية.

أعطال المركبات:

أما ماجد حمدي فأكد أن هذا الطريق الدولي يعتبر من أهم الطرق الرئيسية لدخول إلى محافظة صامطة ومع هذا سبب لنا أعطال كثيرة في مركباتنا ما بين انفجار الإطارات وبعض الأعطال في عضلات المركبة من الأسفل، ناهيك عن اهتزاز المركبة بسبب الحفريات والتشققات، ولا نعلم إلى متى سوف تستمر هذه المعاناة وعدم قيام الجهات المعنية بسفلتة الطريق وإنهاء هذه المعاناة والتي ليست وليدة اللحظة علماً بأن الحفريات والتشققات تزداد يوماً بعد يوم وقد كشفت الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة سوء الطبقة الأسفلتية.

إصلاحات مؤقتة:

وبالنسبة إلى حسن مدخلي فقال: إن الجهات المعنية قامت ببعض الترقيعات لبعض الحفريات والتشققات؛ ما زاد من حدة مخاطر كبيرة أهمها اتجاه المركبات إلى اليمين أو اليسار بسبب ارتفاع بعض الترقيعات عن بعض وأن أغلب الحفريات ازدادت اتساعاً مع هذه الصيانة المؤقتة وأصبحنا نهرب منها يميناً ويساراً وكأننا في دهاليز.

شيخوخة!

من جهته، أكد حسن كيلاني أن هذا الطريق تعبر منه آلاف المركبات بشكل يومي وشريان رئيسي ولكن ظهرت عليه الشيخوخة فكثير من الأماكن أصبحت الطبقة الأسفلتية ضعيفة جداً ومهترئة وتحتاج إلى كشط الطبقة الأسفلتية الحالية وإعادة سفلتته بالكامل حتى يصبح في مأمن من الخطورة المنتظرة حيث أصبح الوضع مأساوياً جداً.

وناشد مرتادو الطريق الدولي الواصل بين الدغارير ومحافظة صامطة عبر “المواطن” الجهات المعنية بضرورة الاهتمام بهذا الطريق الدولي والحيوي الهام، مطالبين بضرورة إعادة سفلتة الطريق كامل وعدم الاعتماد على الترقيعات التي زادت من المعاناة بشكل كبير وإدراجه ضمن أولويات المشاريع، مثمنين جهود المسؤولين في المنطقة لخدمة المواطنين وتوفير كافة سبل الراحة لهم.

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