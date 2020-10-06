طلاب جامعة جدة يؤدون الاختبارات حضوريًا الأحد

المواطن - واس

تستعد جامعة جدة لاستقبال طلابها لأداء الاختبارات الحضورية في مقرات الجامعة الرئيسية وفروعها بدءا من يوم الأحد القادم , وسط إجراءات إحترازية لضمان سير عملية الاختبارات في بيئة صحية آمنة بكل يسر وسهولة.

وتضمنت الإجراءات التي طبقتها جامعة جدة تحديد أوقات للتعقيم بين فترات الاختبار ووضع نقاط فرز بصرية ومسارات متعددة ، بالإضافة إلى ضمان التباعد الاجتماعي وتقليل سعة القاعات إلى النصف , فيما نظمت عمادة القبول والتسجيل جداول الاختبارات الخاصة بطلاب وطالبات السنة التحضيرية بشكل مبتكر ، حيث يدخل الطالب على رابط الاختبارات الخاصة به لتظهر له جميع ما يتعلق بزمن ومكان الاختبار .

وتضمنت إجراءات رابط الاختبارات توفير خرائط تفاعلية يستخدمها الطالب لمعرفة مكان انعقاد الاختبار بالتحديد ، إلى جانب توزيع اختبارات كليات الجامعة على أسابيع مختلفة لتسيير عمليات الاختبارات في ظل التباعد الاجتماعي.

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