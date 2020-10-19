طلب لـ النصر بإقالة فيتوريا وتطبيق تجربة بايرن ميونخ

المواطن - محمد سمعه

طالب الإعلامي الرياضي والمدرب القانوني محمد الدويش مجلس إدارة نادي النصر بتطبيق تجربة بايرن ميونخ الألماني وذلك بإقالة المدرب البرتغالي روي فيتوريا وتعيين مدرب آخر من أجل إنقاذ العالمي بعد الخسارة من الفتح أمس الأحد في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب الدويش عبر حسابه في “تويتر” اليوم الاثنين: ” من يرون أن المدرب لا يحدث انقلابًا بالفريق في وقت قصير، أُهدي لهم تجربة مساعد المدرب فليك خلال أيام، حرر المارد بايرن ميونخ من قمقم المدرب السابق كوفاتش، وفاز بخمس بطولات خلال أشهر، وهناك تجارب مماثلة حول العالم”.

إدارة النصر تمنح فيتوريا الفرصة الأخيرة

وفي وقت سابق، ذكر الإعلامي والناقد الرياضي عيسى المسمار عبر حسابه في “تويتر” أن إدارة العالمي منحت فيتوريا الفرصة الأخيرة، وذلك من أجل معالجة الأخطاء وتصحيحها حيث إن الوقت لن يسعف إدارة أصفر العاصمة لتغيير المدرب قبل مواجهة الأهلي في نصف نهائي كأس الملك يوم 27 أكتوبر الجاري.

وأضاف عيسى المسمار أن إدارة العالمي تسعى لحسم صفقة صانع الألعاب قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية.

العالمي يخسر من الفتح بـ الجولة الأولى

ولعب النصر ضد الفتح على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، في إطار مواجهات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بفوز النموذجي بهدفين مقابل هدف.

وسجل ثنائية الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، الجزائري سفيان بن دبكة، فيما أحرز هدف العالمي الوحيد خالد الغنام قبل أن يتم استبداله.

شارك الخبر