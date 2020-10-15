طلب وليد الفراج لـ اتحاد القدم ووزارة الرياضة بسبب الأخضر

المواطن - محمد سمعه

طالب الإعلامي الرياضي وليد الفراج، الاتحاد السعودي لكرة القدم ووزارة الرياضة بالتدخل، وذلك من أجل مصلحة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، في ظل عدم وجود مهاجم قوي حتى الآن.

وأثناء استعراض آخر هدافين لـ الدوري السعودي في آخر ست سنوات قال الفراج في حلقة الأربعاء بـ برنامج “الدوري مع وليد”: آخر ست سنوات لم نرى مهاجم سعودي يُتوج بلقب الهداف، كلهم أجانب نحن لا نعترض على هذا الأمر، ولكن آخر مهاجم سعودي كان ناصر الشمراني في عام 2014، ومن 2015 حتى 2020، الجميع مهاجمين أجانب”.

طلب وليد الفراج:

وأضاف الفراج: “أعتقد أن الوقت حان لتدخل اتحاد القدم ووزارة الرياضة من أجل مصلحة المنتخب السعودي، كيف نريد التأهل لـ كأس العالم 2022 ولا نملك مجموعة من المهاجمين الأقوياء، هل نتأهل مثلا بتسديدة من لاعبي خط الوسط”.

نداء لـ اتحاد القدم ووزارة الرياضة للتدخل:

وتابع الفراج: “في كأس العالم 2018 لم نستطع المنافسة لأن معظم أعمار اللاعبين كبيرة بالسن، نريد منتخب قوي لمونديال 2022، لن أقول نصائحي لأن هناك خبراء فنيين أفضل مني في آرائهم، ولكن الأمر يحتاج لنظرة من وزارة الرياضة واتحاد القدم”.

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