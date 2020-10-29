ظرف صحي طارئ يؤجل عودة تركي آل الشيخ

أعلن المستشار في الديوان الملكي، رئيس هيئة الترفيه ، تركي آل الشيخ، تأجيل عودته إلى المملكة بسبب ظرف طبي طارئ.

وقال آل الشيخ : “للأسف سأضطر لتأجيل عودتي إلى الرياض الحبيبة بسبب ظرف صحي طارئ… نلتقيكم على خير”.

وانهالت التمنيات بالشفاء العاجل والعودة القريبة للمستشار في الديوان الملكي وتفاعل الكثير من المواطنين مع تغريدته الأخيرة.

حالة تركي آل الشيخ الصحية

وكان رئيس الهيئة العامة للترفيه أعلن قبل أيام عن موعد عودته إلى العاصمة الرياض، كاشفًا أن ذلك سيكون يوم السبت المقبل.

وقال تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: “السبت off للرياض بإذن الله”.

وبدأ تركي آل الشيخ في المرحلة الثانية من استكمال علاجه طبقًا للجدول الزمني الموضوع له من قبل الأطباء المتخصصين في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك يوم الاثنين الموافق 5 أكتوبر.

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