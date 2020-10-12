ظهور 3 أعراض غريبة في كورونا يجسد قوة الفيروس

المواطن- محمد داوود- جدة

أكد استشاري الأنف والأذن والحنجرة الدكتور محمود محمد لـ” المواطن“، أن ظهور الأعراض الغريبة والجديدة في فيروس كورونا أمر ليس مستغربًا على هذا الفيروس الذى أصاب أكثر من ٣٧ مليون شخص، وأودى بحياة مليون فرد في دول العالم، إذ تكتشف بين حين وآخر صفات جديدة في هذا الفيروس الشرس.

خصائص متعددة لكورونا

وقال تعليقًا على ظهور (٣) أعراض غريبة في مرضى كورونا ومنها: فقاعات على القدمين، بالإضافة إلى آلام العضلات والتعب المتزايد: “في الواقع لم يشهد التاريخ فيروسًا غامضًا مثل فيروس كوفيد-١٩، إذ إن جميع الشواهد في الفيروسات السابقة بينت أن تلك الفيروسات تمتعت بخاصية واحدة فقط من حيث تأثيرها على البشر، ولكن فيروس كورونا المستجد يتمتع بخصائص عديدة من حيث تأثيراته على البشر، فنجد أن البعض يُشفى والبعض الآخر يدخل في مضاعفات وغيرهم يتوفون بينما فئة قد تحمله في الجسد دون أعراض، وهنا أيضًا رؤية غير واضحة لعمل الجهاز المناعي في الجسم”.

لقاح كورونا سيضعف قوة الفيروس

وخلص إلى القول، إن اكتشاف اللقاح الوقائي سوف يحد كثيرًا من انتشار الفيروس ويجعله يتراجع إلى الخلف -كما هو الحال في الأمراض الأخرى المحددة في تحصينات وتطعيمات الأطفال- فمع وجود اللقاح -بإذن الله- سينتهي وتضعف قوة الفيروس، ولكنه قد يظل مستقبلًا على هيئة الفيروس الموسمي كما هو الحال في فيروس الإنفلونزا الموسمية، وخير نصيحة لأفراد المجتمع بعدم التساهل وتطبيق الاشتراطات الصحية والتدابير الاحترازية، فالوعي المجتمعي مهم في تطويق الوباء، والمؤشرات ولله الحمد إيجابية في بلادنا من حيث تراجع الإصابات والحالات الحرجة وارتفاع نسبة حالات التعافي.

فقاعات على القدمين

وكان البروفيسور أناتولي ألتشتاين قد أكد أن هناك أعراضًا جديدة لـ «كوفيد-19»، وهي: ظهور فقاعات على القدمين، بالإضافة إلى آلام العضلات والتعب المتزايد، مشيرًا إلى أنها ظاهرة غريبة وجديدة «وسينتج عنها متغيرات في الفيروس التاجي المستجد».

وتضمن التقرير الذي أعدته مجموعة علماء مستقلة SPI-B مركزها بريطانيا، للمجموعة الاستشارية العلمية لحالات الطوارئ – (SAGE)، ثلاثة أعراض جديدة لـ «كوفيد-19».

شارك الخبر