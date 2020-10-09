استمرار التعليم عن بعد بمعهد وكلية الحرم المكي والمسجد النبوي

المواطن - مكة المكرمة

وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس، باستمرار الدراسة عن بعد في معهد وكلية الحرم المكي، والمسجد النبوي، تزامنًا مع القرار السامي بالاستمرار في تقديم الخدمات التعليمية لما تبقى من الفصل الدراسي الأول، وذلك حرصًا على صحة وسلامة الطلاب.

وأكد الشيخ السديس أن هذا القرار الحكيم يؤكد حرص ولاة الأمر على صحة وسلامة طلاب العلم بمعهد الحرمين، وكلية المسجد الحرام والمسجد النبوي، واستمرار الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، حريصة على مواكبة التوجيهات الصادرة من القيادة الرشيدة إلى جميع الجهات المسؤولة والتي تهدف بدورها إلى حماية المواطنين والمقيمين من تبعات هذه الجائحة.

وأعلن وزير التعليم حمد آل الشيخ صدور أمر سامٍ كريم باستمرار التعليم عن بعد لما تبقى من الفصل الدراسي الأول في التعليم العام والتعليم الجامعي والتدريب التقني؛ وفق الضوابط المطبقة.

وقال آل الشيخ في تغريدة له عبر تويتر: تأكيدًا على اهتمام القيادة -حفظها الله- بسلامة الطلاب والطالبات من فيروس كورونا، وبعد تقييم الوضع خلال الأسابيع الماضية؛ فقد صدر الأمر السامي الكريم باستمرار التعليم عن بعد لما تبقى من الفصل الدراسي الأول في التعليم العام والتعليم الجامعي والتدريب التقني؛ وفق الضوابط المطبقة.

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