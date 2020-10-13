‎الرئيسية
جديد الأخبار
التدريب التقني توضح آلية الاختبارات الفصلية للمواد النظرية والعملية
اختبارات المواد العامة للفصل الأول ستكون عن بُعد

التدريب التقني توضح آلية الاختبارات الفصلية للمواد النظرية والعملية

2020/10/13
الساعة 1:30 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
976
0
طباعة
التدريب التقني توضح آلية الاختبارات الفصلية للمواد النظرية والعملية
المواطن - الرياض
العناوين الفرعية إخفاء
1 الحضور للمقررات العلمية
2 استمرار التعليم عن بعد

أوضحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، اليوم الثلاثاء، آلية الاختبارات الفصلية للفصل الدراسي الحالي.

وأكدت التدريب التقني، أن اختبارات المواد العامة للفصل الأول ستكون عن بُعد، على أن تبدأ يوم الأربعاء 27 صفر الجاري.

الحضور للمقررات العلمية

أما بالنسبة للمقررات العلمية، فأشارت المؤسسة إلى أن اختباراتها ستكون حضورية.

وكان وزير التعليم حمد آل الشيخ أعلن في وقت سابق استمرار التعليم عن بُعد للمدة المتبقية من الفصل الدراسي الحالي، في مدارس التعليم العام، ومؤسسات التعليم الجامعي، ومعاهد التدريب التقني.

استمرار التعليم عن بعد

وفي وقت سابق أعلن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، عن صدور الأمر السامي باستمرار التعليم عن بعد في المدة المتبقية من الفصل الدراسي الأول.

وأوضح أن استمرار التعليم عن بعد يسري على مدارس التعليم العام، وعلى مؤسسات التعليم الجامعي، وعلى معاهد التدريب التقني.

وأكد آل الشيخ أن استمرار التعليم عن بعد سيكون وفق الضوابط المطبّقة، مشيراً إلى أن هذا القرار يأتي تأكيداً على اهتمام القيادة بسلامة الطلاب والطالبات من فيروس كورونا المستجد.

كما لفت وزير التعليم إلى أنّ الأمر السامي صدر بناء على تقييم الوضع خلال الأسابيع الماضية.


ذات صلة :
  • سكني يطلق مشروع بارك فيو الخبر سعر الفيلا يبدأ من 690 ألف ريال
    •
  • مسك الخيرية تستضيف كأس العالم لريادة الأعمال 2020
    •
  • هل يمكن إضافة التابعين رغم تعليق تسجيل حساب المواطن ؟
    •
  • الشورى يطالب حقوق الإنسان بتطوير آلياتها ومراجعة الأنظمة واللوائح
    •
    Subscribe
    نبّهني عن
    0 تعليقات
    Inline Feedbacks
    View all comments


    شارك الخبر
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :