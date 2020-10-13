التدريب التقني توضح آلية الاختبارات الفصلية للمواد النظرية والعملية

المواطن - الرياض

أوضحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، اليوم الثلاثاء، آلية الاختبارات الفصلية للفصل الدراسي الحالي.

وأكدت التدريب التقني، أن اختبارات المواد العامة للفصل الأول ستكون عن بُعد، على أن تبدأ يوم الأربعاء 27 صفر الجاري.

الحضور للمقررات العلمية

أما بالنسبة للمقررات العلمية، فأشارت المؤسسة إلى أن اختباراتها ستكون حضورية.

وكان وزير التعليم حمد آل الشيخ أعلن في وقت سابق استمرار التعليم عن بُعد للمدة المتبقية من الفصل الدراسي الحالي، في مدارس التعليم العام، ومؤسسات التعليم الجامعي، ومعاهد التدريب التقني.

استمرار التعليم عن بعد

وفي وقت سابق أعلن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، عن صدور الأمر السامي باستمرار التعليم عن بعد في المدة المتبقية من الفصل الدراسي الأول.

وأوضح أن استمرار التعليم عن بعد يسري على مدارس التعليم العام، وعلى مؤسسات التعليم الجامعي، وعلى معاهد التدريب التقني.

وأكد آل الشيخ أن استمرار التعليم عن بعد سيكون وفق الضوابط المطبّقة، مشيراً إلى أن هذا القرار يأتي تأكيداً على اهتمام القيادة بسلامة الطلاب والطالبات من فيروس كورونا المستجد.

كما لفت وزير التعليم إلى أنّ الأمر السامي صدر بناء على تقييم الوضع خلال الأسابيع الماضية.

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