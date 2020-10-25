الصحة: تطعيم الإنفلونزا الموسمية آمن وفعال ويجب أخذه

المواطن - الرياض

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أن الإنفلونزا الموسمية تتشابه أعراضها مع فيروس كورونا الجديد.

ونصح العبدالعالي، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الأحد، الجميع بضرورة أخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية، مشددًا على أن التطعيم آمن وفعّال ويتوفر في المراكز الصحية.

وكشفت وزارة الصحة عن حالات كورونا في السعودية بعد تسجيل (323) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (335) حالة.

وبذلك يصل إجمالي حالات كورونا في السعودية إلى (344875) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (331330) حالة.

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