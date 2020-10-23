عاجل | القبض على 4 أشخاص سطوا على متاجر ونشلوا الحقائب النسائية في الرياض

المواطن - واس

أعلنت شرطة منطقة الرياض القبض على أربعة أشخاص تورطوا بارتكاب جرائم سطو على المتاجر تحت تهديد السلاح ونشل الحقائب النسائية باستخدام الدراجات النارية.

وصَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت ـ بفضل الله ـ من القبض على أربعة مواطِنين ـ تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث ـ، تورطوا بارتكاب عددٍ من الجرائم تمثلت بالسطو على المتاجر والاعتداء على العاملين بها وسلب مبالغ مالية تحت التهديد بالأسلحة النارية والبيضاء ونشل الحقائب النسائية باستخدام الدراجات النارية.

وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بارتكاب عدة جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، وقد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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