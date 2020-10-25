المالية تعلن إقفال طرح أكتوبر من برنامج الصكوك بـ 270 مليون ريال

المواطن - واس

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر أكتوبر 2020م، تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 270 مليون ريال سعودي.

وقد قسمت الإصدارات إلى شريحتين، حيث بلغت الشريحة الأولى 235 مليون ريال سعودي ليصبح الحجم النهائي للشريحة 782.8 مليون ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2027 ميلادي.

فيما بلغت الشريحة الثانية 35 مليون ريال سعودي ليصبح الحجم النهائي للشريحة 7,650 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2032 ميلادي.

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