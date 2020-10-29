المسند: الأحوال الجوية سهود ومهود وفي انتظار حالة مطرية معتبرة

المواطن - الرياض

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبدالله المسند، إن الأحوال الجوية اليوم في المملكة “سهود ومهود”، وفي انتظار نشوء حالة مطرية معتبرة ضعيفة إلى متوسطة القوة وهي الأولى في هذا الموسم.

وأضاف المسند في تغريدات له عبر تويتر، أن الحالة الجوية قد تبدأ يوم الأحد المقبل في الشمال الغربي، وتستمر لبضعة أيام.

كما نشر جدولًا يبين درجة الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم لـ28 محطة في السعودية، ودرجة الحرارة الكبرى ليوم أمس، حيث لا زالت ينبع تنافس وتزاحم مواقع أسترالية في قائمة أعلى درجة حرارة سُجلت في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتابع: “في انتظار خروج كل المواقع في نصف الكرة الشمالي من القائمة قريبًا، لتكون القائمة حكرًا للمواقع في نصف الكرة الجنوبي.. هذا والله أعلم”.

طقس اليوم:

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم سماءً غائمة جزئيًا على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية فيما تتأثر منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بالعوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأشار تقرير هيئة الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-35 كم/ساعة تصل سرعتها إلى 45كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج مائج جنوبًا.

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