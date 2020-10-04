المسند: سحب ممطرة على 5 مناطق وطريف الأقل حرارة

المواطن - الرياض

توقع د. عبدالله المسند الخبير في الطقس والمناخ أن تتشكل السحب التي قد تكون ممطرة اليوم على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة وقد تتوسع حتى أجزاء من منطقة المدينة المنورة.

وأضاف أنه من المتوقع أيضا أن تكون الرياح غربية نشطة قد تثير بعض الغبار في منطقة المدينة.. هذا والله أعلم.

وقال المسند، في تغريدة أخرى عبر حسابه في تويتر”، إن طريف تنافس المرتفعات الجنوبية الغربية في احتلال صدارة قائمة درجة الحرارة الصغرى الأبرد والمسجلة فجر اليوم لـ28 محطة في السعودية.

ونشر المسند قائمة درجة الحرارة الكبرى ليوم أمس معظمها أقل من 40 درجة مئوية .. هذا والله أعلم.

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