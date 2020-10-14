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توقعات بليالٍ باردة والحصيني لمن يتأخر بعد الـ10 مساء: البسوا معاطف
طقس المدينة المنورة ربيعي ومكة المكرمة صيفي

توقعات بليالٍ باردة والحصيني لمن يتأخر بعد الـ10 مساء: البسوا معاطف

2020/10/14
الساعة 10:41 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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توقعات بليالٍ باردة والحصيني لمن يتأخر بعد الـ10 مساء: البسوا معاطف
المواطن - الرياض
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1 ليالٍ باردة:
2 توقعات الأرصاد لطقس اليوم:

توقع الخبير في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني اليوم الأربعاء هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى شبه غزيرة وحبات برد على أجزاء من عسير وجازان وجنوب الباحة خاصة المرتفعات واليمن وقطر.

كما توقع الحصيني في تغريدات له عبر حسابه بموقع تويتر، أن تكون هناك رياح متوسطة السرعة على أجزاء من القصيم والربع الخالي وأقصى الشمالية وجنوب المدينة المنورة وأجزاء من سواحل الغربية.

ليالٍ باردة: 

وأضاف خبير الطقس والمناخ بشأن توقعاته للأحوال الجوية: “أن الليالي القادمة متوقع أجواء باردة نسبيًا صباحًا وليلًا وتميل للاعتدال نهارًا على الشمالية والوسطى وشمال الشرقية والمرتفعات الغربية والجنوبية ونجران

من لدية مناسبة في أماكن مكشوفة ويتأخر إلى ما بعد 10 ليلًا البسوا ولبسوا عيالكم معاطف، المدينة والشرقية ربيعي ومكة المكرمة صيفي”.

توقعات الأرصاد لطقس اليوم: 

وتوقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم تكونًا لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، الطائف، الشرقية)، فيما يستمر تأثير الرياح الشرقية النشطة على منطقة مكة المكرمة يصحبها ارتفاع في درجات الحرارة العظمى.


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