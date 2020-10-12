جدة ضمن قائمة أعلى درجة حرارة في العالم

المواطن - الرياض

توقع د. عبدالله المسند أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية عودة السحب الممطرة مجدداً في أجواء جبال السروات على أجزاء محدودة من مناطق جازان وعسير والباحة.

ونشر المسند، قائمة بأعلى درجة حرارة سُجلت خلال الـ24 ساعة الماضية على مستوى العالم.

وجاءت جدة في أعلى القائمة، على الرغم من الكتلة الهوائية المعتدلة المتوغلة في أجواء معظم المناطق في السعودية، وقد يكون السبب سيادة الرياح الشرقية الجافة والحارة والهابطة من المرتفعات إلى السهل.

هذا وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة قد يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، كما تنشط الرياح السطحية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، المدينة المنورة.

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