‎الرئيسية
جديد الأخبار
جدة ضمن قائمة أعلى درجة حرارة في العالم
خلال الـ 24 ساعة الماضية

جدة ضمن قائمة أعلى درجة حرارة في العالم

2020/10/12
الساعة 9:25 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
1٬209
0
طباعة
جدة ضمن قائمة أعلى درجة حرارة في العالم 3 مدن تتشارك في أعلى درجات الحرارة المتوقعة غدًا
المواطن - الرياض

توقع د. عبدالله المسند أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية عودة السحب الممطرة مجدداً في أجواء جبال السروات على أجزاء محدودة من مناطق جازان وعسير والباحة.

ونشر المسند، قائمة بأعلى درجة حرارة سُجلت خلال الـ24 ساعة الماضية على مستوى العالم.

وجاءت جدة في أعلى القائمة، على الرغم من الكتلة الهوائية المعتدلة المتوغلة في أجواء معظم المناطق في السعودية، وقد يكون السبب سيادة الرياح الشرقية الجافة والحارة والهابطة من المرتفعات إلى السهل.

هذا وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة قد يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، كما تنشط الرياح السطحية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، المدينة المنورة.


ذات صلة :
  • الشرطة تستدعي رئيس موريتانيا السابق مجدداً
    •
  • الحصيني يتوقع هطول أمطار ورياحاً نشطة وبرداً بعدة مناطق
    •
  • فيديو.. مزاد الإبل ينعش الحركة التجارية والسياحية في القيصومة
    •
  • صورة نادرة لـ الملك عبدالعزيز والملك سعود عائدان من صلاة الجمعة
    •
    Subscribe
    نبّهني عن
    0 تعليقات
    Inline Feedbacks
    View all comments


    شارك الخبر
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :