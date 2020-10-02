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حرس الحدود يخلي أربعة مواطنين احترق قاربهم برأس تنورة
إحدى الدوريات قامت بقطر القارب لرصيف الوحدات البحرية

حرس الحدود يخلي أربعة مواطنين احترق قاربهم برأس تنورة

2020/10/02
الساعة 7:37 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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حرس الحدود يخلي أربعة مواطنين احترق قاربهم برأس تنورة
المواطن - الشرقية

أخلت قوات حرس الحدود السعودي في المنطقة الشرقية أربعة مواطنين احترق قاربهم في عرض البحر برأس تنورة.

وصرّح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية، الرائد عمر الأكلبي، أن دوريات حرس الحدود البحرية تلقت بلاغًا على هاتف الطوارئ (944) عن نشوب حريق في قارب في عرض البحر، وبمباشرة البلاغ تم إخلاء ركاب القارب، وهم أربعة مواطنين أحدهم حالته حرجة.

وقامت إحدى الدوريات بقطر القارب إلى رصيف الوحدات البحرية، بعد اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية المتبعة في مثل هذه الحالات، وتم نقل المصابين بواسطة الهلال الأحمر السعودي إلى المستشفى للاطمئنان على صحتهم.


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