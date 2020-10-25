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كبار العلماء: الإساءة إلى مقامات الأنبياء والرسل يخدم أصحاب الدعوات المتطرفة
واجب العقلاء في كل أنحاء العالم مؤسسات وأفرادًا إدانة هذه الإساءات

كبار العلماء: الإساءة إلى مقامات الأنبياء والرسل يخدم أصحاب الدعوات المتطرفة

2020/10/25
الساعة 9:03 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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كبار العلماء: الإساءة إلى مقامات الأنبياء والرسل يخدم أصحاب الدعوات المتطرفة
المواطن - واس

شددت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء على أن الإساءة إلى مقامات الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لن يضرّ أنبياء الله ورسله شيئا، وإنما يخدم أصحاب الدعوات المتطرفة الذين يريدون نشر أجواء الكراهية بين المجتمعات الإنسانية.

وقالت في بيان لها اليوم:” إن واجب العقلاء في كل أنحاء العالم مؤسسات وأفرادًا إدانة هذه الإساءات التي لا تمتّ إلى حرية التعبير والتفكير بصلة، وإنما هي محض تعصب مقيت، وخدمة مجانية لأصحاب الأفكار المتطرفة.

وأوضح البيان أن الإسلام الذي بُعث به محمد عليه الصلاة والسلام جاء بتحريم كل انتقاص أو تكذيب لأي نبي من أنبياء الله، كما نهى عن التعرض للرموز الدينية في قول الله تعالى:( ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم).

وقالت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء: إن الإسلام أمر بالإعراض عن الجاهلين، وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام ناطقة بذلك، فمقامه عليه الصلاة والسلام ومقامات إخوانه من الأنبياء والمرسلين محفوظة وسامية، قال الله تعالى:( إنا كفيناك المستهزئين). وقال سبحانه( إن شانئك هو الأبتر).

وواجب المسلمين وكل محب للحقيقة والتسامح نشر سيرة النبي عليه الصلاة والسلام بما اشتملت عليه من رحمة وعدل وسماحة وإنصاف وسعي لما فيه خير الإنسانية جمعاء.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وسلم.


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