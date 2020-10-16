لا إصابات بفيروس كورونا خلال المرحلة الأولى من عودة العمرة

المواطن - مكة المكرمة

أكد نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، أن أكثر من مليون مواطن ومقيم سجلوا في تطبيق “اعتمرنا”.

وأضاف مشاط، بحسب “الإخبارية”، أنه لا إصابات بفيروس كورونا المستجد خلال المرحلة الأولى من عودة العمرة.

في سياق متصل، تستعد الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بدءًا من يوم الأحد القادم لاستقبال (220) ألف معتمر و(560) ألف مصلٍّ طوال فترة ثاني مراحل العمرة، والتي تستمر على مدار (14) يومًا، وسط منظومة متكاملة من الخدمات هيئتها حكومة المملكة العربية السعودية لقاصدي الحرمين الشريفين.

المرحلة الثانية من العمرة:

وسيتمكن من أداء الصلاة في الحرم المكي وفق المرحلة الثانية من العمرة (40) ألف مصلٍّ و(15) ألف معتمر في اليوم، بما يمثل (75)% من إجمالي الطاقة الاستيعابية؛ التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للحرم المكي، كما سيتم السماح بالزيارة إلى الروضة الشريفة في المسجد النبوي.

ونوهت الرئاسة العامة على المصلين والمعتمرين ضرورة التقيد والالتزام بالأوقات المحددة وفق التصاريح المصدرة، والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وارتداء الكمامات الطبية وتعقيم الأيدي بشكل مستمر، والتعاون مع منسوبي الرئاسة والجهات العاملة على خدمة المعتمرين والمصلين، وعدم جلب الأطعمة والأشربة، والالتزام بالأوقات المحددة دخولًا وخروجًا.

خطة موسم الزيارة:

وفي الإطار ذاته، أطلق الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس خطة موسم الزيارة التي أعدتها وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي لاستقبال الزائرين للروضة الشريفة.

وكانت وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي قد أعلنت يوم أمس الخميس أن دخول النساء للصلاة في الروضة الشريفة في الفترة الصباحية من بعد الإشراق إلى قبل صلاة الظهر وتكون الطاقة التشغيلية للدخول (900) مصلية في اليوم الواحد.

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