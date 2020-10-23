عبارات ترحيبية للمدارس قصيره

أول يوم في العام الدراسي يبحث الطلاب والمعلمين عن عبارات ترحيبية للمدارس قصيره تعبير عن مدى فرحتهم ببداية العام الدراسي حتى نستقبل العام الدراسي الجديد بالأمل والإشراقة والسعي للنجاح.

اجمل العبارات التي يقدمها الطلبة والمعلمين

يقدم الطلبة والمعلمين عبارات فيها حكم ومواعظ وتفاؤل بقدوم العام الدراسي وهذا ما سوف نتعرف عليه اليوم من خلال موقع المواطن، فهو يقدم لنا مجموعة متنوعة من عبارات ترحيبية للمدارس قصيره وتكون عبارات جميلة وشيقة.

عبارات ترحيبية للمدارس قصيرة تعبر عن مدى فرحة الطلاب والمعلمين

طلابنا الغاليين نوصيكم بالمحافظة على المدرسة فهي بيتكم الثاني فهي عنوانكم لابد أن يتعاون كل طالب مع المدرسين والمدرسات من المحافظة على المدرسة من أي تلوث أو قاذورات وأوصيكم بطاعة مدرسيكم والمحافظة على مذاكرة دروسكم أولاً بأول.

ندعو الله أن تكون هذه السنة سنة خير وتفوق على جميع طلابنا مع بداية العام الدراسي الجديد متمنين من الله دوام النجاح والتفوق.

مع بداية العام الدراسي الجديد احرص عزيزي الطالب على وضع هدفك أمام أعينك حتى تستطيع تحقيقه لا تجعل عبارات اليأس والضعف تملأ أفكارك ابدأ عامك الدراسي بالكد والتعب.

عزيزي الطالب كل محاولة فاشلة سقط فيها لا تحزن فهي تعتبر درجة لك لتصعد إلى سلم التفوق والمجد فلا تجعل يأسك يسيطر عليك وتذكر دائمًا أن كل من هم ناجحين في حياتهم مروا بعقبات كانت الأساس في تفوقهم.

أيام العام الدراسي تشبه الخريف عندما يأتي وتتساقط أوراق الشجر هكذا أيام العام الدراسي يمر يوم بعد يوم ويسقط من السنة الدراسية ولا يبقى غير نجاحك وتفوقك يبقى محفور ذاكرتك من نجاح وتفوق وتحقيق هدفك.

عزيزي الطالب إذا كنت قد خاب املك العام القادم فلا تهتم لذلك فالعام الدراسي الحالي فرصة اغتنمها في تحصيل أعلى الدرجات فجعل عزيمتك هي مصباحك الذي يقودك نحو العلم نحو التفوق والرقي.

ندعو الله ونتمنى أن يكون هذا العام عام الفرح عام تحقيق الأمنيات عام تحقيق النجاحات وكل عام وأنتم بخير.

عزيزي الطالب ضع أبويك امام أعينك فهو دائم التعب لأجلك فهما ينتظرا منك النجاح والدرجات العالية إذا فكرت في مجهود والديك ستنجح وتحقيق أمنياتهم بأن يروك في قمة النجاح.

عبارات ترحيبية للمدارس قصيرة للتهنئة بالعام الدراسي الجديد

مع بداية العام الدراسي الجديد تجد الكل منتظر ذلك اليوم فهو يعتبر سنة جديدة لمرحلة جديدة من كان سابقًا في صف معين العام الحالي يعلو صف آخر ويدخل مرحلة جديدة، ولذلك يسعى كل من الطلاب والمدرسين إلى البحث عن أجمل عبارات ترحيبية للمدارس قصيره، ليذكروها لبعضهم ويعبروا فيها عن مدى فرحتهم واشتياقهم للعام الدراسي.

أحلى العبارات القصيرة للتهنئة بالعام الدراسي

اهلاً وسهلاً بكم لقد زينوا المدرسة بقدومكم عام دراسي سعيد.

أجمل التهاني المحملة برائحة الزهور العطرة تهنئكم بقدوم العام الدراسي الجديد أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات.

أخطائكم في السنوات السابقة هي مفتاح تفوقكم في العام الحالي خذوا منها العبرة ولا تكرروا الخطأ فتكرار الخطأ ليس من شيم الأبطال.

ترتيب وقتك وتنظيم عدد ساعات نومك وتنظيم عدد ساعات مذاكرتك سبب من أسباب نجاحك وتفوقك.

عزيزي الطالب الوقت كالسيف إذا لم تقطعه قطعك.

عبارات جميلة عن العام الدراسي الجديد

عزيزي الطالب ضع جدول لنفسك لتنظيم وقتك لا تجعل الوقت يسرقك ضع عدد ساعات راحة تتخلل ساعات مذاكرتك حتى لا تصاب بالملل.

اللهم اجعل هذا العام خيرًا من العام الذي يسبقه اللهم أجعله عام التفوق لكل طلبة وطلاب العام الجديد.

لا تعتقد نفسك أنك قد أصبحت حكيمًا في التعليم فالإنسان لو شاب رأسه وهرم جسده ومازال يطلب العلم فهو طالب للعلم فمن اعتقد أنه عالم فهو مازال جاهلاً إياك والتكبر في العلم وإياك أن تكتم معلومة فمن كتم معلومة تعلمها حرمه الله من علمه.

عامًا مضى وعامًا أتى نستقبله بكل الحب والفرح داعيين الله أن يجعله عام سعيد على أبنائنا ويجعله عام ملئ بالتوفيق.

نصائح للعام الدراسي الجديد تحمل فضل العلم

عزيزي الطالب أعلم أن الله يحب الطالب المجتهد الذي يعمل فقد جاء في كتاب الله تعالَّ: “قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون”.

كما أن رسولنا الكريم كان يحب العلم ويحب من يتعلم حتى أنه كان رسول الله صلِّ الله عليه وسلم عندما كان يتوفى أحد من الصحابة كان يسأل عن مدى حفظه للقرآن الكريم وكم عدد الأجزاء فكلما حفظ أكثر كلما تقدم عن غيره بحفرة القبر وهذا دليل واضح على أهمية العلم وفضله.

دلالات على أهمية العلم

قول الرسول عليه الصلاة والسلام: “إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يفعل أو يطلب”.

كما أشار الرسول الكريم في قوله: “إن العالم ليستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر”.

وقد جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم:” من سلك طريقا يلتمس به علمًا سهل الله له فيه طريقًا للجنة”.

عزيزي الطالب المدرسة بيتك الثاني لا يصح أن تعامل من فيها بإهانة بأن تقوم بأفعال الشغب والصراخ ولا تحترم معلمك ولا تحترم مديرك فهذا المكان مقدس يجب احترامه وتقديم الوقار له.

وقد جاءت عبرة في قصة سيدنا موسى علية السلام عندما أمر الله سيدنا موسى بخلع نعليه ويكون هذا على الرغم من أن هذا المكان صحراء بل كان مكان لتلقي العلم من الله عز وجل على سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الكريم الصلاة والسلام.

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