عبارات حب قويه ومؤثره

يبحث الكثيرين عن عبارات حب قويه ومؤثره لكي يعبر بها عن حبه وامتنانه لمن يحب سواءً كان ذلك المحب رجلًا أو امرأة وهذا الأمر يزيد من العلاقة بين الطرفين ويوطد أسس المحبة بينهم.

عبارات حب قويه ومؤثره

من خلال موقع المواطن الذي يوضح لنا أجمل كلام يمكن أن يقدمه الحبيب لحبيبه ومن تلك العبارات الرائعة ما يلي:

الحياة لا يمكن أن تدوم إلا بوجودك وحبك فأنت من يمتلئ القلب بحبه وقربك هو أجمل ما في الحياة.

لو استخدمت أقلام الدنيا لكتابة الشعر فيك لانتهت كل الأقلام وبقي في قلبي وعلى لساني كلام لا أزال أود أن أقوله وأنطق به.

لو كانت في الدنيا أمنية تحقق لكل شخص لتمنيت أن أكون بالقرب منك دومًا ولا أفارقك أبدًا.

أجمل الحياة عندما أعيش بجانب من أحب وأعشق.

دائمًا ما ينشغل بالي وتفكيري بك دومًا وطوال الوقت وهذا منم الأمور التي تفرحني وتسعدني وتهون على متاعب الحياة والعمل.

حينما يأتيني أمرًا يسرني ويسعدني وأنت لست بجانبي فلا تكتمل فرحتي وأكون في شغف وحيرة من أمري حتى أبلغك بما يسعدني حتى تشاركني تلك الفرحة والسعادة.

شخصيتي ناقصة ولا تكتمل إلا عندما نتلاقى فعندها أشعر بأني قد ملكت كل شيء.

لولا حبي لك وسعادتي بجانبك لكنت قد تركت معرفتي بك منذ زمن بعيد إلا أن الحب دفعني للنظر إلى ما لا أحبه فيك على أنه شيء جميل أحبه.

مهما كبرت أحلامي ستظل أمنيتي الكبرى أن نكون معًا ونلتقي كل حين ولا نفترق.

أجمل عبارات حب قويه ومؤثره

الروعة وجمال الحياة ليس لها معنًا إلا وأنا بالقرب وإلا فما الفائدة من تلك الحياة.

في أي تجمع مع الأصدقاء والأهل وأنت غير موجود أشعر وكأن العالم كله قد خلى من البشر ولا أحد بجانبي ولكن عندما تكون موجودًا فأشعر وكأن الكون كله قد خلى من البشر إلا أنت وأنا.

حينما تؤلمني الحياة وترهقني متاعبها أود أن أرى وجهك وابتسامتك فهي من يزيل عني كل تلك المتاعب.

ما أجمل ضحكات الحبيب فهي كالمعازف الرنانة والأعواد الجذابة.

في صوت الحبيب حينما يتكلم تناسق وجمال لا أشعر به مع أي أحد غيره وأشعر حينها بأن أذني قد انتبهت لتسمع منه كل كلمة وفؤادي يتلقى تلك الكلمات بكل حب.

في كل دقة من دقات قلبي أحس بك ولو تألمت أشعر بذلك وكأن بيننا رابط مشترك.

لم أشعر بطعم النوم حين نختلف معًا ولكن حين نلتقي أنسى كل ما قد كان.

مهما ارتكبت من أخطاء فلا أتذكرها لأني لا أذكر أنك أخطأت معي ولو لمرة.

أرى أن الناس كلهم يحسدوننا على حبنا لبعضنا وأسأل الله أن يديم ذلك الحب دومًا ولا يقطعه.

أيبات شعر حديثة وجميلة عن الحب

الشعر العربي الحديث كان ولا يزال هو الملجأ الذي يذهب إليه الشعراء للتعبير فيه عن حبهم لمن يحبوه ومن تلك القصائد الشعرية ما يلي:

أبيات عن الحب من شعر أمير الشعراء أحمد شوقي

ريم على القــــــاع بين البان والعلم أحل سفك دمى في الأشــهر الحرم.

رمى القضــــاء بعيني جؤذر أسدا يا ساكن القــاع، أدرك ســــاكن الأجم.

لما رنا حدثتني النفــــــــــس قائلة يا ويح جنبك بالســــهم المصيب.

رمي جحدتها وكتمت الســــــهم في كبدي جرح الأحبـــــة عندي غير ذي ألم.

رزقت أسمح ما في الناس من خلق إذا رزقت التمــاس العذر في الشيم.

يا لائمي في هواه، والهــــوى قدر لو شفك الوجــــــد لم تعــــذل.

ولم تلم لقد أنلتـــــــــك أذنا غـــير واعية ورب منتصت والقـــــــلب في صــــــمم.

يا ناعس الطرف، لا ذقت الهوى أبدا أسـهرت مضناك في حفظ الهوى فنم.

أبيات عن الحب من شعر نزار قباني

ما دمت يا عصفورتي الخضراء حبيبتي إذن فإن الله في السماء تسألني حبيبتي.

ما الفرق ما بيني وما بين السما؟ الفرق ما بينكما أنك إن ضحكت يا حبيبتي أنسى السما.

الحب يا حبيبتي قصيدة جميلة مكتوبة على القمر الحب مرسوم على جميع أوراق الشجر.

الحب منقوش على ريش العصافير، وحبات المطر لكن أي امرأة في بلدي إذا أحبت رجلا.

ترمى بخمسين حجر حين أنا سقطت في الحب تغيرت مملكة الرب.

صار الدجى ينام في معطفي وتشرق الشمس من الغرب.

يا رب قلبي لم يعد كافيا لأن من أحبها تعادل الدنيا فضع بصدري واحدا غيره.

أجمل شعر قديم عن الحب

أيضًا قديمًا عبر فطاحل الشعر القديم عن حبهم لمن يحبون في قصائد جميلة ومن تلك القصائد الرائعة ما يلي:

ما قاله عنترة ابن شداد لحبيبته عبلة

سَأُضمِرُ وَجدي في فُؤادي وَأَكتُمُ وَأَسهَرُ لَيلي وَالعَواذِلُ نُوَّمُ.

وَأَطمَعُ مِن دَهري بِما لا أَنالُهُ وَأَلزَمُ مِنهُ ذُلَّ مَن لَيسَ يَرحُمُ.

وقال جرير في شعره تعبيرًا عن حبه لأم عثمان

يا أُمَّ عُثمانَ إِنَّ الحُبُّ عَن عَرضٍ يُصب الحَليمَ وَيُبكي العَينَ أَحياناً.

قَد كَتَمتُ الهَوى حَتّى تَهَيَّمَني لا أَستَطيعُ لِهَذا الحُبُّ كِتماناً.

كادَ الهَوى يَومَ سَلمانينَ يَقتُلُني وَكادَ يَقتُلُني يَوماً بِبَيدانا.

وَكادَ يَومَ لِوى حَوّاءَ يَقتُلُني لَو كُنتُ مِن زَفَراتِ البَينِ قُرحانا.

لا بارَكَ اللَهُ فيمَن كانَ يَحسِبُكُم إِلّا عَلى العَهدِ حَتّى كانَ ما كانا.

مِن حُبَّكُم فَاِعلَمي لِلحُبِّ مَنزِلَةً نَهوى أَميرُكُمُ لَو كانَ يَهوانا.

لا بارَكَ اللَهُ في الدُنيا إِذا اِنقَطَعَت أَسبابُ دُنياكَ مِن أَسبابِ دُنيانا.

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