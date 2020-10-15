عبارات عن يوم ميلاد صديقتي

الصداقة أحد نعم الله علينا لذلك يجب أن نكتب عبارات عن يوم ميلاد صديقتي تعبيرًا منا عن أهمية وجودها في حياتنا وخاصة إذا رزقنا الله بصديقة مخلصة وتتمتع بصفة الوفاء.

نبذة مختصرة عن عيد ميلاد صديقتي

من خلال تقرير موقع المواطن عن رأي الأفراد عن يوم عيد ميلاد أعز الأصدقاء لديهم فكان ردهم أن هذا اليوم يكون ليس له مثيل حيث تعم الفرحة والبهجة ويبدأ الاستعداد من قبل حلول يوم ميلاد الصديق حيث يبدأون في إحضار الزينة والكعك والبالونات ويكتبون عبارات عن يوم ميلاد صديقتي من أجل تقديمها لها.

أجمل كلمات عن عيد ميلاد صديقتي

كل عام وأنتي ضياء قلبي ونور حياتي كل عام وانتي سبب فرحتي وبهجة لروحي ربي يديم محبتنا وصداقتنا.

أنني أدعو الله بأن يديم الصداقة ويقدرني كل عام على أن أكتب لكي أجمل عبارة التهنئة بعيد ميلادك يا صديقتي الحبيبة.

أحب أن أقدم لكي باقة من الورود المكتوب عليها أرق كلمات التهنئة بحلول عيد ميلادك كل سنة وأنتي حبيبة قلبي وسعيدة.

جئت لكي وجلبت معي شموع العام الجديد كل شمعة تضئ لكي طريق جديد من أجل تحقيق ما تتمنيه من أحلام وأهداف.

عندما استيقظت في الصباح وجدت الطيور تغرد بصوت عطوف وجميل وعذب لتخبرني أن اليوم عيد ميلاد أرق صديقة لي لذلك دعوت الله أن يطيل في عمرك ويديم صداقتنا.

ما أجمل ابتسامة تشرق مع شمس كل صباح وهي ابتسامتك يا صديقتي وأنتي أجمل وردة مزدهرة ومتفتحة رأت عيني أدام الله وجودك في حياتي يا ربيع قلبي كل عام وأنتي سعيدة كل عام وأنتي أقرب إلى الله.

قصيدة في عيد ميلادها

هذه القصيدة كتبها الشاعر عبد الرزاق عبد الواحد من أرق عبارات عن يوم ميلاد صديقتي وهي كالآتي:

فدى لعمرك ســــــــــــــــاعاتي وأيامي

عامًا كبرت، فـــــهل قاربت أعوامي؟!

ام ما تزال لنـــــــــــا في الغيب أربعة

وأربعون.. طويل شــــــوطها، دامي؟!

وكيف أختصر الـــــــــدنيا فيصبح لي

عمر كعمرك لـــــــــــــــكن، دون أرقام!

ياني.. وعمرك عمري.. لو تخيرني الـ

دنيا، تنازلت عـــــــــن عرشي وأختامي

وقلت هذي، علـــــــــــى أقدامها سجدت

قصائدي كلـــــــــــــــــــها، وأنهل إلهامي

سقيت كل مســـــــــــــــــــــام من مفاتنها

بذوب قلبي أنا المسيـــــــــــــطر الظامي!

وصرت فيها ربــــــــــــــابًا.. كل أوردتي

أوتاره.. وهي صـــــــــــارت كل أنغامي!

ياني.. سأسأل عــــــــــــــــرش الله مغفرة

أن قلت: ياني.. علــــــــــى أطرافه نامي!

لعلني حين أغـــــــــــــــــــــفو تحت قبته

أحس وجهك يغفــــــــــــــو فوق أحلامي!

ياني.. لعيدك أضـــــــــــــلاعي سأسرجها

شمعًا، واخشع مـــــــــــــن رأسي لأقدامي

مرتلاً.. ساجــــــــــــــــــــــــدًا لله.. مبتهلاً

أن تصبحي أنـــــــــــــت أوراقي وأقلامي

ونبض قلبي، وأمـــــــــــواجي، وأشرعتي

وأن تظلي قنــــــــــــــــــــاديلي وأعلامي!

قصائد عن تهنئة الصديقة بعيد ميلادها

قال على بن الجهم

أبلغ أخانا تولى الله صحبته

أني وإن كــنت لا ألقاه ألقاه

وأن طرفي موصول برؤيته

وإن تباعد عــن مثواي مثواه

الله يعلم أنــــــــي لست أذكره

وكيف أذكـــــره إذ لست أنساه

قال ابن المعتز

يا رب إخـــوان صحبتهم

لا يملكون لســـــــلوة قلبا

لو تستطيع تفوسهم فقدت

أجسادها وتـــــعانقت حبًا

قال ابـــــــــــــــــن نباتة

صديقي بل سيدي لا برحت

مفيد الصداقــة وافي السيادة

ولا زلت للــــجامع المجتبي

تفتح للخير بـــــــاب الزيادة

فمنك العمــــــــــالة مشهودة

بفعل الجميل ومـــــنا الشهادة

خواطر عن عيد ميلاد أعز صديقة

صديقتي يجب أن تعلمي أن كلما تقابلت معك شعرت نفسي بالسرور والسعادة وأرتاح قلبي لأنك بئر أسراري وهذا ما يجعلني أفضفض معك دون خوف من البوح بالأسرار من قبلك أنتي مصدر الطاقة الإيجابية عندما أتعامل معك أشعر أن الخير يملئ العالم بأكمله فأنتي صديقتي المخلصة الحقيقية.

عندما يتحدث أحد عن الصداقة والإخلاص بها أتذكرك لأن أتي من تمثلي الإخلاص والوفاء والحب المستمر أنني أحبك بسبب ما تمتلكينه من مشاعر الإخلاص والمحبة والأخوة والارتقاء أنتي إنسانة بمعنى الكلمة لديكي طاقة حنان ليس لها مثيل لم تكرهي أحد ولا تغتابي أحد أنني أتعلم منك كل مشاعر وصفات الجمال الروحي.

التحدث عن الصداقة أمر سهل ولكن تنفيذ الصداقة شيء يصعب على الكثير لأن الصداقة ليست الاصطحاب في كل الأماكن فقط بل الصداقة هي الوجود في الشدة قبل الفرح في الحزن قبل الأعياد الصداقة هي الإخلاص والوفاء.

الصداقة هي تدافع الصديقين على فعل الخير والصواب الصداقة هيأبعاد كلاً من الصديقين بعضهما عن الخطأ وأنتي يجتمع بك كل هذا يا صديقتي الودودة.

عندما يسألني أحد عن سر نجاحي وسعادتي فإنني أقول إني أسير على نفس الخريطة التي قمتي برسمها لي من أجل تحقيق ذاتي لأنك صديقتي الوحيدة وأختي التي تخشى علي من الضياع وأمي التي تغمرني بالحنان وأخي الذي يسندني في الشدائد وأبي الذي ينصحني نصيحة واضحة وحقيقية.

لذلك في كل سجدة أدعو الله أن يجعلهم نعمة في حياتي وأنت يجعلني أن أستطيع أن أحافظ عليكي وأعبر عن مدى أهميتك في حياتي يا صديقتي.

طرق للاحتفال بعيد ميلاد الصديقة

نبدأ في اختيار مكان جميل ويفضل في الهواء الطلق.

ثم نبدأ في تجهيزه عن طريق تعليق الزين وأفرع النور الملونة والبالونات المتعددة الألوان والأحجام.

يفضل تعليق اسم الصديقة على الجدران بشكل مزخرف جميل.

ونبدأ في طبع برقيات بها أجمل عبارات عن يوم ميلاد صديقتي من أجل تهنئتها بها.

من أجل تهنئتها بها. ثم إحضار التورتة والكعك بأكثر من نكهة ويفضل صناعة تورتة خاصة باسم الصديقة ويمكن وضع رموز تخص مهنة الصديقة إذا كانت فتاة عاملة أو مازالت تدرس مجال معين.

من الضروري جلب شموع بها رقم عمر الفتاة كما يمكن تعليق بالونات تحتوي على هيليوم هذه البالونات تشكل رقم عمر الفتاة.

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