عبدالعزيز الجبرين يصل جدة للتوقيع مع الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

أصبح النجم عبدالعزيز الجبرين على بُعد خطوة من الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بعد رحيله عن النصر.

عبدالعزيز الجبرين في جدة:

ونشر الإعلامي علاء سعيد عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل، مقطع فيديو لوصول النجم النصراوي إلى جدة تمهيدًا للتوقيع بشكل رسمي مع الاتحاد.

وعلق علاء سعيد قائلًا: “وصول اللاعب عبدالعزيز الجبرين الآن إلى جدة بعد الاتفاق مع الاتحاد ليكون رابع صفقات العميد الصيفية بعد التعاقد مع هنريكي.. عمر هوساوي.. عبدالرحمن اليامي”.

الجبرين والرحيل عن النصر:

وأكدت تقارير صحافية خلال الساعات القلية الماضية، أن إدارة نادي النصر وقعت مخالصة مالية مع الجبرين بعد خروجه من حسابات المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي.

وتألق الجبرين صاحب الـ30 عامًا بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر على مدار 5 سنوات، حيث انضم إليه عام 2014 قادمًا من صفوف الرائد، وذلك بعد منافسة قوية بين العالمي والهلال.

ولم يُشارك عبدالعزيز الجبرين بشكل مستمر مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تحت قيادة فيتوريا، ما دفعه لطلب الحصول على مخالصة مالية، من أجل الرحيل إلى فريق آخر والمشاركة باستمرار.

شارك الخبر