عبدالعزيز السويلم لـ”المواطن”: الملكيه الفكرية محرك أساسي للاقتصاد

المواطن : الجوهرة سعد - مشاري المعيقل - تصوير : هاشم القرني

نظمت الهيئة السعودية للملكية الفكرية المنتدى العالمي لتحديات الملكية الفكرية، بمشاركة أكثر من 30 جهة دولية ما بين قادة مكاتب الملكية الفكرية لدول مجموعة العشرين والمنظمات العالمية.

وقال الدكتور عبدالعزيز السويلم الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية على هامش المنتدى لـ”المواطن“: الملكية الفكرية هي محرك أساسي للاقتصاد القائم على المعرفة، ويعتمد بشكل أساسي على الملكية الفكرية والتي تعتبر محور أساسي لدعم الاقتصاد العالمي، فإن الملكية الفكرية بمكاتبها تُقدم كافة التسهيلات لكل طلاب ومُلاك الملكية الفكرية وبنفس الوقت نعمل على تعزيز استخدام الملكية الفكرية لتعزيز القيمة الغير مضافة لتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة.

وصرح المتحدث الرسمي للملكية الفكرية، محمد الحسن، أن التحديات كثيرة في ظل جائحة كورونا، وأبرزها كان تنازل إحدى الشركات الطبية عن براءة اختراع لجهاز التنفس الصناعي؛ حتى تتيح للعالم أجمع تصنيعه من دون أي حقوق ملكية، ويعتبر من أهم التحديات في الجائحة.

وأشار الحسن إلى أن الملكية الفكرية موجودة قبل إنشاء الهيئة بكثير منذ تأسيس المملكة العربية السعودية بسبع سنوات بدأت الملكية الفكرية وحضرت علامة قديمك نديمك، وهي محفوظه من أكثر من 80 سنة، ومن ثم انضمت للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، وتقوم بالدعم لأن تاريخ المملكة كبير في هذا المجال وليست حديثة عهد في احترام الملكية الفكرية ومستمرة، وأضاف الحسن أن ما نراه اليوم هو إكمال لجهود الرجال والنساء السابقين فيما يتعلق بدعم الملكية الفكرية.

ويأتي المنتدى العالمي لتحديات الملكية الفكرية استجابةً للأولويات ذات الصلة بالملكية الفكرية في ظل الجوائح والأزمات العالمية، وذلك بتنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية والأمانة السعودية لمجموعة العشرين، ضمن برنامج المؤتمرات الدولية على هامش عام رئاسة المملكة لمجموعة العشرين.

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