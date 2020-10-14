عبدالعزيز بن سلمان عن رئيس أرامكو : صوت هادئ في عالم متقلب

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن رئيس أرامكو أمين الناصر دائمًا ما يكون بمثابة صوت هادئ في عالم متقلب ومجنون أحيانًا، وتتوافق رؤيته الاستراتيجية ونظرته المستقبلية مع كفاءته الفنية، فهو يعرف ما يتحدث عنه ويعني ما يقوله ويفي بما يعد به.

ويأتي ذلك بمناسبة تكريم أمين الناصر من قادة صنَاع الطاقة العالمية حيث تم اختياره كأفضل مدير تنفيذي للطاقة للعام في حفل Energy Intelligence الافتراضي الذي سلط الضوء على عمله في شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو.

وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان إنه يستحق الجائزة تمامًا عن إنجازاته المهنية خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى التحديات التي واجهت رئيس أرامكو مؤخرًا، بما في ذلك الهجمات على المنشآت النفطية في المملكة في بقيق وخريص العام الماضي، والطرح العام الأولي للأسهم في تداول، والاستحواذ على سابك بقيمة 70 مليار دولار، والاستجابة لانهيار الطلب على النفط نتيجة لتداعيات وباء فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأضاف: أمين الناصر مصدر إلهام لجيل الشباب على وجه الخصوص للرجال والنساء الذين يتطلعون إليه للحصول على التوجيه، إنه يد آمنة للغاية وهو شيء يمنحنا جميعًا راحة كبيرة عندما تعصف بنا الأجواء.

وقال بن فان بيردن، الرئيس التنفيذي لشركة شل والحائز على الجائزة العام الماضي، إن الناصر تمكن من الوصول إلى قمة صناعة النفط، مشيدًا بالمعرفة الواقعية له وفهمه العام للصناعة العالمية.

وقال رجا صيداوي، من كبار تجار النفط في العالم إن عمل الفريق بقيادة أمين الناصر لإعادة الإنتاج في منشأتي بقيق وخريص بعد هجوم سبتمبر الماضي كان معجزة.

تكريم رئيس أرامكو

وكان قد تلقى الناصر تكريمًا من قادة صناع الطاقة العالمية حيث تم اختياره كأفضل مدير تنفيذي للطاقة للعام، وقال عن ذلك: أنا فخور بالجائزة التي أعتبرها شخصية للغاية بسبب ارتباطي العائلي الطويل مع أرامكو، مضيفًا: أفتخر بكوني جزءًا من مجتمع يهتم بالبلد ومستقبل الكوكب.

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