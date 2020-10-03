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عبدالعزيز بن سلمان يبحث التعاون في الطاقة والتقنية مع وزير خارجية اليابان
تطرق الاجتماع إلى سبل التعاون في مجالات الاقتصاد الدائري للكربون

عبدالعزيز بن سلمان يبحث التعاون في الطاقة والتقنية مع وزير خارجية اليابان

2020/10/03
الساعة 7:23 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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عبدالعزيز بن سلمان يبحث التعاون في الطاقة والتقنية مع وزير خارجية اليابان
المواطن - واس

استقبل الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، في مكتبه بالرياض اليوم، معالي وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو، الذي يزور المملكة حاليا.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في مجالات الطاقة والتقنية، حيث تطرق الاجتماع إلى سبل التعاون في مجالات الاقتصاد الدائري للكربون، وإنتاج وقود الهيدروجين، والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى أهمية استقرار الأسواق العالمية للبترول.


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