عبدالله الحافظ يحسم مصيره مع الهلال

المواطن - محمد سمعه

حسم عبدالله الحافظ مدافع الفريق الكروي الأول بـ الهلال مصيره مع أزرق العاصمة، وذلك بعد الأنباء التي ترددت حول اقترابه من الرحيل عن بطل دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/2020.

ويُفكر الحافظ في الرحيل عن الهلال، خاصة أنه رفض تجديد العقد، رغبة منه في اللعب بصورة منتظمة في فريق آخر وفقًا لتقارير صحافية.

الاتحاد والشباب والوحدة يراقبون عبدالله الحافظ

جدير بالذكر أن الاتحاد والوحدة اهتما بالتعاقد مع الحافظ، لكن لاعب الهلال لا يفضل الانتقال إلى العميد.

تجربة سابقة لـ الحافظ في الدوري البرتغالي

وكان عبدالله الحافظ انضم إلى الهلال قادمًا من نادي دي فيريرا البرتغالي بموسم 2013/2014.

يذكر أن الحافظ دخل الفترة الحرة في عقده مع الهلال، وبحث المدرب الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للزعيم عن بيعه أو إعارته خلال الميركاتو الصيفي، خاصة أن المدرب الروماني لا يفكر في الاعتماد عليه.

وسبق للاعب أن رحل عن الهلال وانضم لفريقي هجر والاتفاق على سبيل الإعارة خلال الفترة الماضية.

وقيل إن الشباب رغب في ضم عبدالله الحافظ لتعويض رحيل المدافع الجزائري جمال بلعمري المنضم حديثًا إلى نادي ليون الفرنسي.

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