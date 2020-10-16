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عبدالله الحافظ يدعم دفاع الوحدة
قادمًا من صفوف الهلال

عبدالله الحافظ يدعم دفاع الوحدة

2020/10/16
الساعة 11:39 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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عبدالله الحافظ يدعم دفاع الوحدة الحافظ
المواطن - مروة نبيل
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1 عبدالله الحافظ وحداويًّا:
1.1 الحافظ مع الهلال:

أعلن نادي الوحدة عن تعاقده رسميًّا مع عبدالله الحافظ؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد 2020/ 2021.

 

عبدالله الحافظ وحداويًّا:

ونشر حساب نادي الوحدة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو للترحيب بلاعبه الجديد وسط تفاعل كبير من الجماهير التي أشادت بالصفقة، وعلق قائلًا: “الحافظ وحداوي لمجد جديد”.

عبدالله الحافظ
الحافظ

ولم يكشف النادي عن تفاصيل ومدة التعاقد، إلا أن تقارير صحافية أكدت أن عقد عبدالله الحافظ مع الوحدة سيكون لمدة 3 مواسم، بعد انضمامه إلى صفوفه في صفقة انتقال حر عقب انتهاء عقده مع الهلال بنهاية منافسات الموسم المنصرم.

وأكدت تقارير صحافية أن المدافع عبدالله الحافظ صاحب الـ27 عامًا، تلقى العديد من العروض خلال الفترة الماضية بجانب الوحدة، حيث أبدت أندية الاتحاد والشباب والتعاون في ضمه، ولكن اختار تمثيل فرسان مكة.

نجم الهلال عبدالله الحافظ
الحافظ مع الهلال

الحافظ مع الهلال:

ويُعد الحافظ واحدًا من أبرز المدافعين الذين يجيدون تسجيل الأهداف، وهو ما ظهر خلال مشاركته مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بجانب تواجده باستمرار مع المنتخب السعودي سواء الناشئين أو الشباب.

وشارك الحافظ مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في 12 مباراة بمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والذي توج الزعيم بلقبه، بالإضافة إلى مشاركته في مباراتين خلال دوري أبطال آسيا 2020.

عبدالله الحافظ مع الهلال
الحافظ

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