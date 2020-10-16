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عبدالله العويشير يحرس عرين الوحدة رسميًّا
بعد نهاية عقده مع النصر

عبدالله العويشير يحرس عرين الوحدة رسميًّا

2020/10/16
الساعة 9:05 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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عبدالله العويشير يحرس عرين الوحدة رسميًّا عبدالله العويشير
المواطن - مروة نبيل
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1 عبدالله العويشير في الوحدة:
1.1 الاستعداد لانطلاق الموسم:

أعلن نادي الوحدة عن تعاقده مع حارس المرمى عبدالله العويشير لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد 2020/ 2021.

عبدالله العويشير في الوحدة:

ونشر حساب نادي الوحدة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة للترحيب بالحارس الجديد صاحب الـ29 عامًا، وعلق قائلًا: “العويشير وحداوي لمجد جديد”.

حارس النصر العويشير
عبدالله العويشير

ولم يكشف النادي عن تفاصيل ومدة التعاقد، إلا أن تقارير صحافية أكدت أن عقد عبدالله العويشير مع الوحدة سيكون لمدة 4 مواسم، بعد انضمامه إلى صفوفه في صفقة انتقال حر عقب انتقال عقده مع النصر بنهاية منافسات الموسم المنصرم.

وكان نادي النصر قد تعاقد مع العويشير في صفقة مجانية عام 2018، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، ولعب في أُحد والشباب على سبيل الإعارة، قبل أن ينتقل إلى الوحدة اليوم.

 

عبدالله العويشير
العويشير

الاستعداد لانطلاق الموسم:

وتأمل إدارة النادي الاستعداد جيدًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد؛ ما دفعها للتعاقد مع المدرب البرتغالي إيڤو فييرا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، وإبرام العديد من الصفقات القوية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة مشواره في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020/ 2021، مساء يوم غد السبت، بمواجهة نظيره القادسية.

الوحدة ضد التعاون
لاعبو الوحدة

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