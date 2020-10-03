عبد الرزاق حمدالله وضع بصمته في 6 مباريات لـ النصر آسيويًّا

المواطن - محمد سمعه

قدم المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله، لاعب الفريق الكروي الأول بـ النصر، أداءً جيدًا في مباراة بيرسبوليس الإيراني، التي أُقيمت اليوم السبت في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، رغم خسارة بطاقة التأهل للدور النهائي.

ونجح حمدالله في أن يُسجل الهدف الأول لـ النصر بالدقيقة السادسة والثلاثين من عمر الشوط الأول من ركلة جزاء ليضع بصمته بهدف في كل مباريات النصر التي أُقيمت في دوري أبطال آسيا.

عبد الرزاق حمدالله يُسجل بـ 6 مباريات آسيوية للنصر بدءًا من دور المجموعات:

وكان حمدالله سجل هدفًا في شباك السد القطري في الجولة الأولى من دور المجموعات، في المباراة التي انتهت بالتعادل بنتيجة هدفين لكل فريق.

وسجل عبد الرزاق حمدالله هدفًا في نادي العين الإماراتي بالجولة الثانية، حيث فاز النصر بثنائية لهدف.

وفي لقاء الجولة الثالثة ضد نادي سباهان أصفهان الإيراني سجل حمدالله ثنائية، بينما في الجولة الرابعة ضد الفريق الإيراني أحرز هدفًا واحدًا وسجل عبدالله مادو الهدف الآخر.

حمدالله أهدر الكثير من الفرص للعالمي ضد الأهلي:

وفي دور الـ16 عاد حمدالله وسجل هدف فوز النصر على التعاون، بينما لم يحالفه الحظ في التسجيل في شباك الأهلي بدور الثمانية على الرغم من إهداره الكثير من الفرص.

ثم وفي دور الأربعة، سجل حمدالله هدف النصر من ركلة جزاء، ثم تعادل فريق بيرسبوليس ليذهب الفريقان لركلات الترجيح التي حسمها الفريق الإيراني لمصلحته.

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