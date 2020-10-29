عدد العضلات في جسم الانسان

العديد من الأشخاص يبحث عن معرفة عدد العضلات في جسم الانسان فالجسم البشري مكون من عظام يكسوها مجموعة قوية من العضلات التي تساعد الشخص على الحركة والقيام بوظائفه.

معلومات عن عدد العضلات في جسم الانسان

من خلال موقع المواطن الذي يوضح لنا العدد الفعلي للعضلات التي توجد بجسمنا وأهمية تلك العضلات وذلك كما يلي:

يهتم علماء التشريح والأحياء بدراسة ومعرفة العضلات بجسمنا حيث يمكنهم بعد ذلك التعامل معها بالشكل المناسب ومعرفة أيضًا خصائص كل عضلة من عضلات جسمنا فالجهاز العضلي له دور كبير وأساسي في تكوين هيكل الإنسان.

كما أن الله تعالى أبدع وتجلى في خلقه لذلك الجهاز العضلي في أجسامنا فلو تأملنا لوجدنا أمرًا عجيبًا في ذلك حيث أن لكل عضلة دورًا تقوم به في حركتنا وتوجهاتنا وتلك المنظومة العضلية مرتبطة بمنظومة أعصاب متحكم فائقة الدقة.

والعضلات عبارة عدد كبير من الخلايا القوية العضلية ولكنها تختلف عن الخلايا الأخرى العادية في كونها أكثر طولًا منها وتلتقي معًا في شكل مجموعات بأعداد ضخمة مكونة ما يعرف باسم النسيج العضلي.

وعندما تلتقي مجموعة الأنسجة العضلية معًا تكون ما يعرف باسم العضلة والتي منها ما قد يكون خارجيًا يمكننا ان نراه ونقويه بالتمارين الرياضية ومن العضلات ما يكون داخليًا مثل عضلة القلب.

وقد يظن بعض الأشخاص أن دماغنا هو عضلة ولكن ليس هذا الأمر بالصواب فالدماغ هو المتحكم الرئيسي في حركتنا وتنظيم كل الأمور بجسمنا لذلك فهو يحتوي على ملايين الخلايا العصبية.

كم عدد العضلات في جسم الانسان

هذا من الأسئلة التي تراود الكثير من الأشخاص ولمعرفة الإجابة عن هذا السؤال من خلال الاتي:

حديثًا توصل العلماء إلى أن عدد عضلات جسم الإنسان متألف من نحو 650 عضلة من نوع العضلات الهيكلية وقد يزيد عن ذلك بينما هناك نوع من العضلات هو العضلات الملساء والتي يزيد عددها عن أكثر من بلايين العضلات.

ما هي أنواع العضلات في الجسم البشري

لقد قام العلماء بتقسيم جسم الإنسان لعدد من العضلات وهذا يسهل على العلماء دراسة تلك العضلات بشكل أكثر دقة وتخصص وتلك الأنواع من العضلات هي كما يلي

العضلات الهيكلية وهي تلك العضلات الكبيرة والواضحة بالجسم والتي من خلالها يكتسب الجسم المظهر الطبيعي له وتظهر العضلات الهيكلية خارجيًا سواءً على الزراع أو الرجلين أو عضلات البطن والظهر وغيرها.

وفي حالة حدوث أي ضرر لأي من أنواع العضلات الهيكلية في جسم الإنسان فإن الشخص يصاب بضمور في منطقة الخلل في نمو العضلة وبالتالي يتسبب في حالة من القصور الحركي للشخص المصاب.

كما أن العضلات الهيكلية تكون ملتصقة بشكل مباشر بالعظام الموجودة في جسم الإنسان والوسيط بين العضلات الهيكلية والعظام هو الأوتار وهي في الأساس وحدتها التكوينية هي الألياف العضلية ويكون وضعها طوليًا على العظام.

وتلك العضلات الهيكلية هي المؤدية لكل وظائف الحركة في الجسم كما أنها سلسة الحركة ولها القدرة على أن تنقبض وتنبسط عن طريق تحكم الإنسان فيها وفي حركتها.

ما هي العضلات الملساء

تعد العضلات الملساء أحد أهم العضلات المتواجدة في جسم الإنسان وتتواجد في الجسم بأعداد كبيرة ولها وظائف عدة في جسم الإنسان وتتواجد تلك العضلات الملساء بشكل أساسي في المناطق الداخلية من الجسم والأجهزة الداخلية.

ومن أماكن تواجد هذه العضلات في الجسم حول الجهاز الهضمي المسئول عن عملية هضم وامتصاص الغذاء الذي يتناوله الإنسان وكذلك إخراج الفضلات الباقية.

أيضًا تبطن هذه العضلات الملساء الجهاز الدوري والأوعية الدموية والتي هي الأساس في نقل وتوصيل الدم من عضلة القلب إلى باقي أجزاء الجسم.

أيضًا الجهاز التنفسي والرئة حيث أن تلك العضلات تغلف تلك المنطقة الحساسة من الجسم.

الجهاز التناسلي محمي بهذه العضلات الملساء.

وأوضحت الدراسات الحديثة أن العضلات الملساء يزيد عددها في المناطق الداخلية من جسم الإنسان ولكن كلما اتجهنا نحو الخارج يبدأ عددها في النقصان نوعًا ما حيث أنها عضلات تبطينيه للأجزاء الداخلية من الجسم.

وأيضًا هذه العضلات لا يستطيع الإنسان أن يتحكم في حركتها مثل العضلات الهيكلية فهي خارج النطاق التحكمي للجهاز العصبي الإرادي.

ما هي العضلات القلبية

وتلك العضلة واحدة فقط في الجسم كله وهي عضلة القلب وتلك العضلة واحدة فقط في جسم الإنسان وها دور كبير في ضخ الدماء إلى جميع أجزاء الجسم من خلال حركة لا إرادية من انقباضات وانبساطا مستمرة لا تتوقف.

وتتكون عضلة القلب تلك من عدد من الطبقات وهم ثلاثة طبقات وكل تلك العضلات محاطة بغلاف حامي للقلب وهو ما يعرف باسم التامور.

كما أن عضلة القلب مكونة من ألياف عضلية قوية ومحكمة مثلها مثل العضلات الهيكلية وتلك الألياف المكونة لها تكون بشكل طولي ومخطط وهذا ما يعطي عضلة القلب القدرة الكافية على الحركة السلسة والتلقائية.

وتحدث في قلب الإنسان عملية غاية في الأهمية وهي عملية فلترة الدم من أثار ثاني أكسيد الكربون وإمداده بالأكسجين اللازم لدخوله في دورة التنفس ودورة كربس في الخلايا.

وعضلة القلب لها القدرة الكافية على ضخ ما يعادل خمسة لترات من الدماء في الدقيقة الواحدة وذلك للشخص البالغ الطبيعي وتلك الكمية من الدماء تتضاعف في حالة الأشخاص الذين يقومون بممارسة الأنشطة الرياضية اليومية.

وفي حالة حدوث قصور في عضلة القلب فإن الإنسان يكون عرضة لحالات خطرة قد تنهي حياته.

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