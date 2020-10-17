عدوى كورونا تصيب وزير خارجية النمسا

المواطن - متابعة
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قالت متحدثة باسم الخارجية النمساوية إن الفحوص أثبتت إصابة وزير الخارجية، ألكسندر شالينبرغ، بفيروس كورونا وإن العدوى ربما انتقلت إليه خلال اجتماعه مؤخراً مع نظرائه بالاتحاد الأوروبي.
حالات كورنا في النمسا
ويبلغ إجمالي عدد حالات كورونا في النمسا ٦١٬٣٨٧ حالة بعد تسجيل ١٬١٦٣ حالة جديدة في الأربع وعشرين ساعة الماضية فيما بلغت حالات الشفاء ٤٧٬٦١٨ حالة وتم تسجيل ٥حالات وفاة جديدة ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى ٨٨٢.
عزل احترازي
وأضافت المتحدثة: “وكإجراء احترازي، سيخضع جميع أعضاء الحكومة النمساوية للفحص اليوم السبت. ويُشتبه بأن العدوى ربما انتقلت إلى شالينبرغ أثناء اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للإتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ يوم الاثنين”.
وأشارت إلى أن الوزير لم تظهر عليه أعراض العدوى، وكان الفحص الذي خضع له روتينياً.
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