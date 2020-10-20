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عروض لأكثر من 6 آلاف وحدة سكنية في مركز سكني الشامل
يمكن زيارته خلال أوقات العمل من الساعة 11 صباحًا وحتى الـ8

عروض لأكثر من 6 آلاف وحدة سكنية في مركز سكني الشامل

2020/10/20
الساعة 12:47 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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عروض لأكثر من 6 آلاف وحدة سكنية في مركز سكني الشامل
المواطن - الرياض

قالت وزارة الإسكان إنه يمكن زيارة مركز سكني الشامل للإستفادة من العروض المختلفة لأكثر من 6000 وحدة سكنية من مختلف المطورين العقاريين وبوجود العديد من الجهات التمويلية.

وأوضحت الإسكان ردًا على استفسار في هذا الشأن عبر موقع تويتر، أنه يمكن زيارة مركز سكني الشامل خلال أوقات العمل من الساعة 11 صباحًا وحتى 8 مساءً من الأحد إلى الخميس.

ولفتت إلى أنه يمكن الوصول إلى مركز سكني الشامل عبر نظام الخرائط من الرابط التالي: هنا.

وساعدت برامج الإسكان في التوازن بين الطلب والعرض وتوفير أسعارًا عادلة تتناسب مع قدرة المواطنين الشرائية نتيجة إيجاد سياسات تحفيزية لزيادة المشاريع وتأهيل نحو 70 مطورًا عقاريًّا لضخ 85 مشروعًا تحت الإنشاء توفر أكثر من 134 ألف وحدة بنماذج عصرية ذات جودة عالية تتنوع بين شقق وفلل وتاون هاوس وبمتوسط أسعار بين 250- 750 ألف ريال تقع في مواقع إستراتيجية داخل المدن الكبرى توفير بيئة سكنية متكاملة المرافق والحدائق لتعزيز ثقافة المشي والرياضة وفق معايير برنامج جودة الحياة.

 


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