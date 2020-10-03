عززوا مناعتكم بالابتسامة

المواطن - محمد داوود - جدة

أكد استشاري الطب النفسي محمد السليماني، أن الابتسامة تمثل في حياة الإنسان ضرورة اجتماعية وروحية لتعزيز المناعة والصحة النفسية، مبينًا أن الابتسامة تزيد من الطاقة الإيجابية في جسم الإنسان، وتساعد في الحفاظ على الصحة؛ لأن هناك علاقة بين الصحة النفسية والصحة البدنية، فتساعد على الشعور بالراحة والهدوء النفسي، وبالتالي تدعم صحة القلب.

وقال في تصريحات إلى “المواطن“، تزامنًا مع اليوم العالمي للابتسامة: إن هناك جوانب صحية للابتسامة ومنها تخفيف ضغط الدم المُرتفع وتنشيط الدّورة الدمويّة، كما تحد من الأمراض النفسية وتُحسن أداء أجهزة الجسم كالقلب والمخ، كما تعتبر الابتسامة علاجًا وقائيًّا من القلق والتوتر والتخفيف من آلام الصّداع.

واختتم الدكتور السليماني حديثه بالقول، أن الدراسات أوضحت أن الابتسامة تشفي بالفعل، فهي تحفز مسكنات الألم الطبيعية بالجسم ومحسنات المزاج، والمعروفة باسم الأندروفينات، وهذا يساعد على تخفيف الضغط العصبي وشفاء الجسم، فالأندروفينات هي مواد كيميائية تفرز من المخ عند الضحك، ولها تأثير مهدئ على الجسم، مع بناء الجهاز المناعي بنفس الوقت.

اليوم العالمي للابتسامة:

يشار إلى أن اليوم العالمي للابتسامة كان مبادرة من هارفي بول، فنان تجاري من ورسستر، ابتكر كرة الوجه المبتسم في عام 1963- الصورة التي أصبحت رمزًا الأكثر شهرة للنوايا الحسنة، لذلك أعلن “يوم الابتسامة العالمي” لتعزيز هذه المشاعر.

وفاق نجاح كرة الوجه المبتسم جميع التوقعات، إذ بدأ هذا الوجه لاحقًا بالظهور على القمصان والقبعات والمغلفات والبطاقات البريدية وعلب الكبريت، حتى إن مكتب البريد الأمريكي أصدر طابعًا يحمل هذا الرمز.

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