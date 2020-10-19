عصابة المتاجرة بشرائح الاتصال في قبضة شرطة الرياض

المواطن - واس
صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية – بفضل الله – تمكنت من القبض على (أربعة مقيمِين من الجنسية البنجلاديشية، لتورطهم بالمتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، واتخاذهم شقة سكنية وسط مدينة الرياض وكراً لارتكاب جرائمهم، حيث ضبط بداخلها (3620) شريحة لعددٍ من شركات الاتصالات، و (22) جهاز جوال وجهازان لقراءة البصمة، ومجموعة من القصاصات المطبوعة لبصمات أشخاصٍ مجهولين.
وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.
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