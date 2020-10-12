عصير الرمان يخفض الكوليسترول ولا يرفع السكر

المواطن- محمد داوود- جدة

أكدت استشارية التغذية الدكتور جواهر العبدالله لـ” المواطن“، أن مرضى السكر بإمكانهم تناول عصير الرمان، فبالرغم من أنه يحتوي على سكر الفواكه إلا أنه لا يرفع مستويات السكر في الدم كما تفعل عصائر الفاكهة الأخرى، إذ أظهرت الدراسات أنه لا يسبب زيادة ملحوظة في مستوى السكر في الدم لمرضى السكري الذين يتناولون هذا العصير.

عصير الرمان يخفض نسبة الكوليسترول

وأوضحت أن عصير الرمان يقلل من فرص الإصابة بتصلب الشرايين، عن طريق خفض نسبة الكوليسترول الضار بالدم، الأمر الذي يجعل مرضى السكري غير معرضين لخطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية عند المواظبة على تناوله أشهر متواصلة، كما يعتبر الرمان الاختيار الأمثل لمرضى السكري لاحتوائه على مضادات الأكسدة والبوتاسيوم، فكلاهما يساهمان في خفض نسبة الكوليسترول الضار بالدم وتنشيط الدورة الدموية، ما يقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب التاجية.

يقلل ضغط الدم

وبينت أن عصير الرمان مفيد لصحة الجسم، لاحتوائه على العديد من العناصر المهمة مثل الأنثوسيانين وحمض يلاغيتش، ومركبات مثل الأحماض الغالية، والفلافونيدات مثل الكيرسيتين الذي يوفر حماية من داء السكري، والتهاب المفاصل، وعدة أنواع من السرطانات، كما يقلل من ارتفاع ضغط الدم، والتهاب الأوعية الدموية في مرضى القلب، وبالتالي فإنه يسمى الأسبرين الطبيعي، لأنه يحافظ على الدم من التخثر ومن تكون الجلطات، مما يسمح بتدفق الدم إلى جميع أجزاء الجسم.

يحارب الخلايا الدهنية

وخلصت الدكتورة العبدالله إلى القول: “أثبتت الدراسات العلمية الحديثة أن للرمان تأثيرًا خافضًا للسكر في الدم، حيث يحوي الرمان على تركيز عالٍ لمضادات الأكسدة كما أنه يحفز خلايا بيتا الموجودة في البنكرياس على إنتاج الأنسولين الضروري لضبط مستويات السكر في الدم، كما يسهم الرمان وخاصة عصيره ويلعب دورًا كبيرًا في محاربة الخلايا الدهنية، وبما أن السمنة لها ارتباط كبير في الإصابة بالسكري من النوع الثاني، فهذا يعني بأن للرمان القدرة على الوقاية من المرض وتقليص الأعراض المرافقة له إلى حد كبير.

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