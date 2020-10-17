عضو تيم 6 يرد على تشكيك ترامب في مقتل ابن لادن

المواطن - ترجمة: عمر رأفت

أثار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجدل من جديد ولكن هذا المرة بخصوص مقتل أسامة بن لادن، زعيم تنظيم القاعدة السابق، بعد أن روّج ترامب على موقع تويتر ، بأن ابن لادن لا يزال على قيد الحياة.

ترامب يثير الجدل حول أسامه بن لادن

وأعاد ترامب تغريدة تؤكد أن فريق البحرية الأمريكية الذي كان مسؤولًا في عهد سلفه باراك أوباما ربما قتل شخصاً آخر ثم عاد لتغريد مقطع فيديو آخر يروج لنظريات المؤامرة حول وفاة ابن لادن.

وقال دونالد ترامب خلال اجتماع في ولاية ميامي الأمريكية إنه أعاد نشر تلك التغريدات فقط لأنه يريد أن يكون الناس قادرين على تقرير ما إذا كان هذا صحيحًا أم لا.

ورد روبرت أونيل، وهو عضو وحدة سيل تيم 6، الفريق الذي قتل أسامة بن لادن، على الرئيس الأمريكي حيث قال تعليقًا عن هذا الأمر لموقع “انسايد ايديشن” : “كثير من هؤلاء الأشخاص سيصدقونه بشكل مباشر، ويمكن أن يصل الأمر إلى نقطة يكون فيها الأمر أكثر من مجرد خطر سياسي”

وأضاف أونيل : “لقد قتلنا أسامة بن لادن حقاً، هؤلاء المتصيدون يفترسون أفراد عائلات الجنود الذين سقطوا بحديثهم هذا”.

وأوضح أونيل أن كل رجل في مهمة قتل ابن لادن لا يزال على قيد الحياة، لكنه أشار إلى أن كثيرين وضعوا حياتهم على المحك في محاولة للقيام بذلك.

وحدة سيل تيم

وأشار إلى أعضاء وحدة سيل تيم 6 الذين قُتلوا في عام 2011: حيث قال: “رؤية هؤلاء المتآمرين يتحدثون بهذا الشكل هو لأعضاء الوحدة “.

قُتل ابن لادن في غارة شنتها وحدة سيل تيم 6 عام 2011 على مجمعه في أبوت آباد، باكستان – وهي خطة أمر بها الرئيس باراك أوباما آنذاك.

يذكر أنه في 6 أغسطس 2011 ، تم إسقاط أفراد من القوات البحرية الستة في طائرة هليكوبتر نقل في أفغانستان ، مما أسفر عن مقتل 30 أمريكيًا ، 22 منهم من أفراد البحرية، و17 منهم من فقمات البحرية من السرب الذهبي لوحدة سيل تيم 6.

كان اثنان من المتخصصين في القنابل و15 عاملاً في تلك المروحية أعضاء في الفريق السادس عالي السرية الذي نفذ الغارة في أفغانستان، لكن “لم يشارك أي من هؤلاء الذين قتلوا في تحطم المروحية الأفغانية في تلك المهمة”، حسبما قال مسؤولون في إشارة إلى مهمة لقتل بن لادن ، بحسب المنفذ.

الصراع الانتخابي بين ترامب وبايدن

وقال أونيل : “الرجال الشجعان للغاية ودعوا أطفالهم ليقتلوا أسامة بن لادن، لقد تلقينا الأمر من الرئيس أوباما، لم يكن جسد شخص آخر “.

فيما أفادت مجلة “بوليتيكو” أن ترامب أعاد تغريد مقال من حساب موقوف الآن على “تويتر” زعم أن “بايدن وأوباما ربما يكونان قد تسببا في مقتل سيل تيم 6 ” وأن الشخص الذي قُتل ليس ابن لادن.

قام أونيل بتغريد صورة له يوم الخميس الماضي مع ثلاثة آخرين من أفراد البحرية ، وكانت وجوههم غير واضحة ، مع تعليق كتب عليه “حدث ذلك”.

وأشار أونيل إلى أنه من مؤيدي ترامب ، لكنه قال إنه لا يستطيع أن يقف مكتوف الأيدي بينما تنتشر شائعات لا أساس لها من الصحة.

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