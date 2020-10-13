عطل مفاجئ في منصة مدرستي يربك الطلاب والمعلمين

المواطن - الرياض

تعرضت منصة مدرستي للتعليم عن بعد التابعة لوزارة التعليم، صباح اليوم الثلاثاء، لعطل مفاجئ ما تسبب في حالة ارتباك للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين.

ونشر عدد من الطلاب وأولياء الأمور صوراً توضح العطل في المنصة، والذي تمثل في طلب إعادة تسجيل الدخول مرة، إَضافة إلى عدم الوصول إلى واجهة تلقي الدروس.

وعلق المعلم عبدالعزيز بقوله “يا جماعة الخير لي أكثر من نص ساعة أحاول أرفع درسي على منصة مدرستي ويرفض وش المشكلة !!”.

تنبيه للمعلمين والمعلمات

وعلق حساب منصة مدرستي، على هذا العطل بقوله “تنبيه للمعلمين والمعلمات توجد مشكلة عامة اليوم في إعداد الدروس في منصة مدرستي، يرفض إعداد الدرس كما في الصورة المرفقة.

وأضافت منصة مدرستي أن هذا تحديث طبيعي، ارجعوا أعدوا دروسكم الساعة الثامنة والنصف، لعل التحديث يكون قد انتهى إن شاء الله تعالى.

ولم تعلق الوزارة على العطل حتى الآن، في الوقت الذي تصدر وسم “منصة مدرسي” مواقع التواصل الاجتماعي.

ما هي منصة مدرستي ؟

هي محاكاة للواقع التعليمي، من خلال البرنامج الصباحي اليومي للطلاب والطالبات؛ بدءًا من تسجيل الدخول للمنصة، وأداء النشيد الوطني، والتمارين الرياضية، ثم استعراض الجدول الدراسي اليومي، والدخول للفصل الدراسي مع المعلّم.

وتتيح منصة مدرستي للطلاب والطالبات التفاعل مع الأقران والمعلمين، والمشاركة عبر ساحات النقاش، والاطلاع على تقارير الإنجاز الخاصة به، والتحقق من توزيع درجات متطلبات المقرر من أعمال السنة والاختبارات، والتعرّف على الساعات المناسبة للتواصل الإلكتروني مع المعلمين.

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